La Plataforma Via Verda Alaró ha organitzat una reunió per informar a la ciutadania del projecte de la via verda del municipi. L'acte, obert a tothom, es farà dilluns dia 14 de març a les 18 hores al casal de Son Tugores.

Durant l'acte s'explicarà el projecte, es respondran els dubtes que hi pugui haver, així com s'explicaran les al·legacions que farà la plataforma per tal d'intentar millorar-lo.