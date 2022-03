Socialistes de Felanitx demanen allargar fins al desembre la suspensió de les tarifes d'ocupació de la via pública

El PSIB presentarà una moció en el ple de l'Ajuntament de Felanitx perquè es posposi l'aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per ocipació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per l'exercici 2022.

El portaveu de la formació Socialistes de Felanitx, Xisco Duarte, ha recordat que, en el ple del mes de desembre, l'equip de govern va aprovar l'Ordenança Fiscal amb els vots en contra de tota l'oposició.

Segons el PSIB, l'equip de govern de Felanitx «vol cobrar a restaurants, bars i cafeteries la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic», una taxa que no es va cobrar durant l'any 2021.

Duarte ha considerat que no cobrar aquesta taxa «és una mesura de justícia social que és necessari aplicar, ja que des de la pandèmia aquests professionals estan esgotats, asfixiats, amb moltes menys vendes».

«Ens tornam a trobar davant un escenari incert, encara que la incidència de la Covid-19 baixi, la guerra d'Ucraïna no està contribuint al fet que les perspectives econòmiques siguin favorables a curt termini», ha advertit.

Xisco Duarte ha conclòs que «davant els anuncis de l'equip de govern dient que el pressupost de l'any 2021 es tanca amb un superàvit d'1,3 milions d'euros», l'Ajuntament «pot fer front a aquesta mesura».