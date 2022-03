Marratxí celebrarà la Fira del Fang del 5 al 13 de març

L'Ajuntament de Marratxí, a través de l'àrea de Cultura, ha presentat la XXXVII Fira del Fang 2022, que se celebrarà des del 5 fins al 13 de març en la plaça de Sant Marçal i a l'esplanada de de la Verònica, i que enguany serà la primera vegada que la Fira se celebri sota la marca 'Ceràmica de Marratxí'.

El consistori marratxiner ha indicat aquest dimecres que amb aquesta marca pretén unificar la promoció i difusió del vessant artístic, comercial i turística de la ceràmica del municipi.

Durant els nous dies de fira s'han programat activitats dirigides a tots els públics, on no hi faltaran activitats per als més petits, tallers familiars, concerts, exposicions, conferències, cercaviles, balls, etc. La temàtica central de la Fira tornarà a ser 'Cuines del món amb ceràmica', ja que la passada edició es va haver de suspendre per l'alta incidència de la Covid-19.

El Batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha definit aquesta edició de la Fira del Fang de «molt esperada», perquè l'any passat es va haver d'ajornar per la Covid-19 i fa dos anys també es varen cancel·lar dues jornades de la fira per la situació sanitària.

«La ceràmica és el nostre senyal d'identitat, enguany oferim una fira molt variada per a tots els públics i, sobretot, perquè es pugui gaudir en família», ha assenyalat el batle de Marratxí, que ha subratllat que enguany és la primera vegada que se celebra la Fira sota la nova marca 'Ceràmica de Marratxí'. «Esperem que la gent pugui identificar la nostra ceràmica feta a mà, de qualitat enfront d'altres ceràmiques d'imitació que venen de fora de la nostra comunitat».

El regidor de Cultura, Josep Ramis, ha celebrat que enguany la Fira es pugui celebrar amb normalitat. «La Fira d'enguany intenta ser la fira que no acabàrem el 2020. Per aquest motiu hem triat la temàtica Cuines del món amb ceràmica (II) perquè aquella fira va acabar a mig fer i mereixia una segona part».

Ramis ha afegit que els grans protagonistes seran els ceramistes, que estaran situats en la plaça de Sant Marçal amb l'objectiu de prestigiar «encara més» aquest treball artesà. Ramis ha recordat que el programa de la Fira preveu un conjunt d'activitats complementàries molt diverses que està obert a tots els ciutadans de Mallorca.

Una de les activitats més esperades serà el concert de L.A., que actuarà al Jardí del Museu del Fang. El dimecres 9 de març el xef Miquel Calent impartirà una conferència sobre la història de la cuina mallorquina i durant tota la fira es podran veure les exposicions sobre Cuines del món amb ceràmica (II), exposició del Museu del Fang, mostra dels participants de la Fira i una altra mostra dels alumnes de l'Escola Municipal de Ceràmica.

També se celebraran nombrosos tallers familiars impartits per Toni Vic i Marga Juan per a elaborar tasses, bols i altres ormeigs de cuina. També estan previstos tallers de pizzes decoratives de ceràmica i un taller familiar d'impressió d'elements marins sobre ceràmica, a càrrec de Virginia Massagué. Tot el programa d'activitats es pot consultar en la web ceramicademarratxi.es.