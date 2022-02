El GOB presenta al·legacions al Pla General de Felanitx apostant per la regeneració del teixit urbà

El GOB ha presentat diferents al·legacions al Pla General de Felanitx. El col·lectiu considera que «com a instrument d'ordenació urbanística ha d'apostar per la rehabilitació i regeneració urbana en comptes d'apostar per nous creixements i sobretot contenir l'expansió territorial i urbanística al sòl rústic», ha declarat en un comunicat.

Les esmenes demanen d'aturar «la disseminació d'usos residencials i altres usos no propis del sòl rústic a tot el municipi», ja que consideren que «aquests anys s’ha vist incrementada molt especialment per l’aparició i consolidació del lloguer turístic vacacional a fora vila», ha afegit l'entitat. També, parlant del centre del municipi, el GOB ha demanat dotar «de tots els serveis necessaris, des del punt de vista urbanístic, per recuperar el casc antic com a principal nucli de població», per tal de regenerar «el teixit urbà sense nous creixements» i «alliberant-lo d’usos turístics, per evitar així una progressiva gentrificació i turistificació del centre del municipi», ha explicat.

Els punts principals exigreixen «que es descartin nous urbanitzables així com la urbanització dels existents», així com limitar «noves edificacions i piscines a sòl rústic». Sobre el lloguer turístic, el GOB considera que també s'ha de posar límit al «nombre d’habitatges que es dediquin a aquesta activitat a cada barri o bé directament prohibint l'autorització de noves places de lloguer turístic vacacional en edificis plurifamiliars i cascs antics», ha concretat.