Vianants Mallorca denuncia la nova mesura de l'Ajuntament de Santa Margalida que permet aparcar davant els guals

Després que el batle de Santa Margalida, Joan Monjo, hagi decidit arreglar la falta d'aparcament deixant aparcar als propietaris de garatges davant el seu propi gual, la plataforma Vianants Mallorca s'ha manifestat dient que «és una mala idea que no soluciona res».

L'organització considera que la iniciativa és una mesura «completament desencertada», ja que, en primer lloc, incompleix el Reglament General de Circulació; concretament, l'article 94.2.f, el qual estableix que «queda prohibit parar o estacionar davant un gual», i són considerades «infraccions greus» tal com preveu l'article 65.4.d). També han declarat que «tenint en compte que les normes estatals estan per sobre de les municipals, no hi ha lloc a debat» i que allò que pretén «és canviar el significat a aquest senyal saltant-se les normes».

Per altra banda, han volgut recordar que «la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP) ens recorda que l'espai públic és de tots, destaca l'ús preferent a l'ús comú davant de l'ús privat, i, per tant, reservar un espai per a ús exclusiu contravé la legislació». Així com que «el veritable problema que tenen els pobles de les nostres illes és que els veïns ja no poden caminar perquè les voreres són massa estretes i el trànsit que les travessa fa la vida impossible», ha afegit l'entitat.

Finalment, han volgut recalcar que si es continua «donant infraestructura al cotxe, més carrils o més places d'aparcament» es crearà «més trànsit i més ocupació de l'espai públic», la «demanda induïda». I, en aquest sentit, consideren que «aquesta mesura, a més d'estar fora de la llei, no resol el problema de l'aparcament i fins i tot ho pot empitjorar».