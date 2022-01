L'OCB de Calvià, Mar de fondo i el Club de Montaña Yaís, guardonats als Premis Medi Ambient de Calvià 2021

Aquest dimecres, en el marc del Dia Mundial de l'Educació Ambiental, l'Ajuntament de Calvià ha presentat l'Estratègia d'Educació Ambiental i Sostenibilitat 2030 i ha lliurat els Premis Medi Ambient de Calvià 2021. L'objectiu d'aquests guardons és el de reconèixer els esforços i el compromís de la societat calvianera a través de la tasca ambiental que realitzen entitats i associacions al municipi.

El primer premi ha estat per l'associació Mar de fondo, pel «gran impacte ambiental i social de les seves actuacions i la seva capacitat per mobilitzar la joventut cap a la conservació dels recursos marins»; aquest guardó era de 3.000 euros. El segon, de 2.000 euros, ha estat per l'Obra Cultural Balear de Calvià, pel projecte 'Ses Quarterades que m'agraden'; d'aquest, el jurat n'ha destacat «la seva innovació i la seva capacitat per a involucrar els infants del municipi».

El darrer guardó, de 1.000 euros, ha estat entregat a l'associació Club de Montaña Yaís, «per la transversalitat de les seves activitats esportives, en les quals introdueixen l'educació ambiental i la inclusió».

En la presentació de l'Estratègia d'Educació Ambiental i Sostenibilitat 2030, el director general de Desenvolupament Sostenible, Francisco Giménez, ha explicat que la iniciativa va encaminada a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el municipi de Calvià i potenciar l'educació cap al desenvolupament sostenible, i la cura del medi natural i la biodiversitat.