Inca ret homenatge a Marc Ferragut, fill il·lustre de la ciutat

El Teatre Principal d’Inca ha acollit aquest diumemge un acte d’homenatge a Marc Ferragut, amb motiu del seu nomenament com a fill il·lustre de la ciutat d’Inca. L’inquer va rebre la distinció més gran que atorga l’Ajuntament d’Inca el passat 20 de juliol de 2020.

«Un fill il·lustre sol rebre aquest honor per la seva tasca excepcional dins d’un camp en concret, però Marc Ferragut va anar molt més enfora d’això. El nom de Marc Ferragut va lligat a excel·lència i perfeccionisme en tots els àmbits, ja sigui el cultural, l’empresarial, l’educatiu, l’arquitectònic, l’esportiu, l’econòmic o el polític. Ferragut és fill d’Inca, estimava Inca de tot cor i volia el progrés i l’impuls per a la ciutat del seu amor», ha destacat la regidora de Cultura, Alice Weber.

Per la seva banda, el batle d’Inca, Virgilio Moreno, ha assenyalat durant el seu discurs de clausura que «el nomenament com a fill il·lustre de la ciutat d’Inca a Marc Ferragut Fluxà ha suposat fer una passa més en el nostre relat històric col·lectiu i reconèixer amb tots els honors, la importància del seu llegat a l’hora de consolidar una manera de fer poble. Ferragut va ser una persona emprenedora i el seu esperit modernitzador i els seus valors humans tenyiren tots i cadascun dels seus projectes».

Així doncs, l’acte ha començat amb la interpretació del 'Cant dels Ocells' per part de l’Orfeó l’Harpa d’Inca. A continuació s’ha presentat el llibre biogràfic de Marc Ferragut i Fluxà, escrit per l’historiador Miquel Pieras Villalonga. «A l’obra que podreu llegir sobre Ferragut i que tant de gust he passat d’escriure, hi trobareu una biografia amb una càrrega necessària de crítica històrica. Hi trobareu els seus orígens familiars, l’afició pel futbol, la dedicació en política, l’activitat empresarial amb les seves fàbriques de calçat, la construcció i el desenvolupament de l'Auditòrium de Palma», ha explicat Pieras.

A més, durant l’homenatge s’ha exposat també el retrat de Marc Ferragut realitzat per l’artista inquera Catalina Salas i que romandrà exposat a la sala de plens de l’edifici consistorial. El net de Marc Ferragut, Marcos Ferragut, ha estat el responsable de dirigir unes paraules a les persones assistents i mostrar públicament el seu agraïment en nom de tota la família, la qual està molt satisfeta per aquest important reconeixement.

L’Orquestra Simfònica de les Illes Balears ha estat la responsable de posar punt final a aquest emotiu acte d’homenatge a Marc Ferragut, organitzat per l’Ajuntament d’Inca. Durant el seu concert extraordinari l’orquestra ha interpretat peces de Baltasar Samper i Franz J. Haydn.