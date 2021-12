El Consell de Mallorca licita la memòria arqueològica per a la rehabilitació de Bellpuig

El Consell de Mallorca ha iniciat els tràmits necessaris per a la contractació d’una empresa que realitzi una memòria arqueològica prèvia a la redacció del projecte de rehabilitació del conjunt arqueològic de l’antic priorat de Bellpuig, a Artà. Aquest contracte està dotat amb 288.848,94 euros i és la passa prèvia a la redacció del projecte de rehabilitació arquitectònica i posada en valor d’aquest conjunt, propietat del Consell de Mallorca adscrit al Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística i declarat BIC el 2004. La licitació del contracte s’ha aprovat en Consell Executiu i està penjat al Portal de contractació pública estatal perquès les empreses que ho desitgin hi puguin optar. El termini finalitza divendres dia 17 de desembre a les 14.00 hores.

L’objectiu principal del contracte és obtenir tota la informació sobre la història i l’evolució dels edificis i els espais propers, en una síntesi descriptiva final, per definir els criteris d’intervenció que facilitin la redacció d’un projecte de restauració que respecti i potenciï els valors patrimonials de l’immoble. El conjunt de Bellpuig, i de forma especial la seva església, és un dels millors exemples conservats del que es coneix com arquitectura de repoblament.

L’estudi per a la rehabilitació es basarà en un treball interdisciplinari d’arqueòlegs, especialistes (antropòlegs, especialistes en paleofauna i paleobotànica), conservador- restaurador i topògrafs, que hauran de treballar durant tot el contracte en equip. S’encarregaran de revisar tots aquells coneixements ja assolits i també les dades noves que aporti l’excavació, per tal de tancar el projecte amb una memòria final que plantegi hipòtesis i valors a conservar.

El contracte que es licitarà inclou la materialització i desenvolupament del projecte arqueològic presentat per l’equip adjudicatari (consensuat amb els tècnics assignats al contracte, per tal d’obtenir l’autorització de la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca i els altres permisos que siguin preceptius); l’execució del projecte arqueològic en els sectors plantejats (una vegada aprovat per la comissió), i la presa de mesures immediates de conservació en elements d’extrema fragilitat.

Bellpuig

El Consell de Mallorca és titular del conjunt de l’antic priorat de Bellpuig d’Artà, gràcies a una donació de l’anterior propietat. L’immoble de Bellpuig resta adscrit al Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística i és BIC en la categoria de monument d’ençà de 2004.

Aquest conjunt ha patit al llarg de la seva història de diferents intervencions, de les quals s’han de diferenciar les que han transformat l’església gòtica durant l’edat moderna i contemporània, fins al segle xx. Es feu una primera intervenció de calat (1999-2000) que va recuperar l’espai medieval amb els elements estructurals i decoratius que havien quedat desfigurats.

Després de les distintes campanyes duites a terme des de l’any 1999, es planteja una darrera intervenció per a exhaurir el potencial patrimonial de la zona construïda. D’ençà que Bellpuig és propietat del Consell, s’hi han fet sondejos, excavacions arqueològiques i intervencions de sanejament i consolidació. Una vegada executades les obres puntuals de consolidació, les darreres fa pocs mesos, es considera necessari obtenir tota la informació arqueològica pendent, per a aportar en la futura redacció del projecte de restauració de l’immoble.