El Govern obliga a enderrocar el restaurant d'es Trenc situat en el sistema dunar

El restaurant 'Es Trenc', situat en el sistema dunar d'aquest parc natural des de fa dècades, serà enderrocat aviat, segons el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural Es Trenc–Salobrar de Campos que està redactant la Conselleria de Medi Ambient. El director general d'Espais Naturals del Govern, Llorenç Mas, ha declarat que l'establiment de restauració es troba a l'interior d'un sistema dunar la supervivència del qual és fonamental per protegir i, per tant, «tota construcció situada dins de la zona de protecció integral ha de desaparèixer. És important per mantenir la sorra», ha advertit.

El restaurant desenvolupa la seva explotació comercial sobre la base d'una concessió administrativa de Demarcació de Costes, ja que queda afectat per la delimitació del domini públic marítim–terrestre. Per això, el director general ha advertit que es respectarà la concessió esmentada i es donarà de termini fins que aquesta expiri per iniciar l'enderrocament de l'edificació entre les dunes.

Execució subsidiària

Tot i que reconeix desconèixer en quina data conclou la concessió de Costes, Mas ha assegurat que la propietat haurà d'assumir el cost de les obres de demolició i de la restauració de l'espai natural afectat per la construcció. «En cas que l'empresa es negui dur a terme les obres o dilatau-ne l'inici, la Conselleria de Medi Ambient les executarà de manera subsidiària i, posteriorment, totes les despeses d'enderrocament i restauració repercutiran als propietaris de l'immoble», ha concretat. El restaurant 'Es Trenc' és a menys de 100 metres de la platja i també a poca distància de l'aparcament popularment conegut a Campos amb el topònim de 'na Tirapèl'.

Encara que el marc normatiu que ha obligat a l'enderrocament d'ambdues infraestructures és diferent i no guarden cap relació jurídica, des de la demolició el 2017 dels sis bars situats a les platges de sa Ràpita, ses Covetes i d'Es Trenc, eren molts els ciutadans que, al marge d'estar a favor o en contra de mantenir les edificacions dempeus, no entenien per què el restaurant Es Trenc s'havia salvat; les seves dimensions son més grans que les dels antics quiosquets i l'emplaçament que ocupa sobre el parc natural pràcticament el mateix. La zona és «una àrea de gran fragilitat mediambiental situada en plena zona dunar de protecció», ha recordat de nou el director general.