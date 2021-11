Pep Jaume assumeix la batlia de Sant Llorenç amb el compromís d'avançar en «la recuperació justa» i governar «amb empenta i diàleg»

Pep Jaume 'Gall', ha estat investit aquest dissabte com a batle de Sant Llorenç des Cardassar en un acte celebrat a l'Espai 36, acompanyat per la presidenta del Govern i secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol; per la presidenta del Consell, Catalina Cladera; per la secretària general dels Socialistes de Mallorca, Mercedes Garrido, i el president del Parlament, Vicenç Thomas, entre altres autoritats, veïns, familiars, amics i representants del PSIB-PSOE de Mallorca.

Pep 'Gall' serà batle de Sant Llorenç fins a final de legislatura, agafant el relleu del seu antecessor Mateu Puigròs. 'Gall' ha anunciat que donarà continuïtat als acords assumits al pacte de governabilitat amb els seus socis de govern (GISCa, MÉS i El Pi) i que seguirà fent feina pel municipi amb la mateixa empenta, amb total transparència i actitud de diàleg.

«Seguirem complint els acords del pacte, els quals ens ha duit a materialitzar entre tots importants avanços per al nostre poble, com el conveni de la residència, la reforma de la unitat bàsica de salut, l'obra a l'arxiu, en el carrer Mossèn Alcover de Son Carrió, o en el poliesportiu Sa Coma, entre altres», ha manifestat el nou batle.

Pep 'Gall' ha agraït en el seu discurs el suport de tots els votants que han fet possible que avui Sant Llorenç tingui una batlia del PSIB-PSOE. I ha donat les gràcies a tot l'equip de govern per la seva implicació i per tota la feina feta.

«Assumesc aquesta responsabilitat amb el compromís de millorar cada dia, de saber escoltar a cada un dels membres de l'equip de govern, de l'oposició i de qualsevol ciutadà que s'acosti a donar-me consell... però també sabré prendre les meves pròpies decisions i rectificar quan m'equivoqui», ha expressat.

Així mateix, el nou batle de Sant Llorenç s'ha compromès a seguir fent feina per una recuperació justa «perquè tots els llorencins i llorencines prosperin, perquè ningú quedi enrere, perquè sapiguem sobreposar-nos de les adversitats com ho hem fet en el passat, perquè siguem capaços de posar la mirada en el futur que volem per al nostre poble, perquè siguem feliços i bones persones».

Pep 'Gall' és militant del PSOE des de fa 27 anys. Gran coneixedor de les necessitats del seu municipi, 'Gall' impulsarà polítiques socials «per enfortir l'escut social al municipi, per avançar en la reactivació econòmica i per a la protecció del territori.

Amb la seva investidura, ja són del PSIB-PSOE les batlies de tots els municipis de la Península de Llevant: Capdepera, amb Rafel Fernández; Artà, amb Manolo Galán; Son Servera, amb Natalia Troya, i Sant Llorenç.