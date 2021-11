Bloc per Felanitx: «La despesa desmesurada de l'actual equip de govern ha exhaurit els 8 milions d'euros de romanent de tresoreria»

Tant Bloc per Felanitx com el grup municipal del PSOE han mostrat, des de l'oposició, «preocupació» davant la impossibilitat de l'Ajuntament de Felanitx per pagar la indemnització de quasi 7 milions d'euros que li exigeix la sentència del Tribunal Suprem. Concretament, el tribunal de cassació no ha admès a tràmit el darrer recurs del consistori contra la sentència que l'obliga a expropiar el solar de darrere la platja de s'Arenal, el qual el govern municipal de l'any 1984 el va declarar zona verda no urbanitzable.

Bloc per Felanitx ha explicat que «la despesa desmesurada de l'actual equip de govern ha exhaurit els 8 milions d'euros de romanent de tresoreria», dels quals «només en queden uns dos i mig, fruit de les distintes modificacions de crèdit que ha aprovat en solitari l'equip de govern durant aquest 2021», han explicat. També, el portaveu del grup municipal socialista, Xisco Duarte, ha declarat que «la falta de planificació i execució, modificant el pressupost en més de 7,8 milions d'euros provinents del superàvit i augmentant a màxims la despesa corrent, que com a resultat han deixat el calaix municipal buit».