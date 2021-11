25N: Manacor organitza la sisena Marxa de torxes

L'Assemblea Antipatriarcal de Manacor ha organitza la sisena Marxa de Torxes per commemorar el 25N, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones. Aquesta acció se suma als actes que ja hi ha organitzats al municipi per l'Ajuntament.

La marxa començarà a les 19 h de la plaça de sa Mora, on volen recordar totes les víctimes de la violència masclista que han estat assassinades durant el 2021. Més tard, a les 20 h, la columna confluirà amb la concentració que ha organitzat el col·lectiu Dones de Llevant a sa Bassa.

Altres actes que hi haurà durant la setmana del 25N son un el cicle de xerrades 'Violències soterrades', que es faran dia 16 23 i 30 de novembre; dia 18 l'Espai de Dones de l'Espai Na Camel·la ha organitzat la projecció del documental 'El orden de las cosas'. Així com, la instal·lació 'Home sweet home', a càrrec d'Ennigulart dissabte 27 de novembre, de 10 h a 19 h a la plaça de sa Bassa, i l'exposició 'Femme', de Bel López, que serà al Centre de Salut de Porto Cristo fins dia 30 de novembre.