L'STEI expressa suport a la treballadora acomiadada per «motius discriminatoris» per l'Empresa Municipal de Serveis de Pollença

L’STEI Intersindical dona tot el suport a la treballadora acomiadada per «motius discriminatoris» per l'Empresa Municipal de Serveis de l’Ajuntament de Pollença (Emser).

L'única operària en la plantilla de 30 homes ha denunciat l’Ajuntament i l’empresa concessionària per presumpta discriminació masclista després que li rescindissin el contracte durant el període de prova al·legant no tenir força suficient per a moure els contenidors. En el procés selectiu havia superat amb èxit les proves físiques per a formar part del borsí de contractació.

«L’empresa municipal Emser demostra una vegada més el seu masclisme: fa mig any que l’Ajuntament va haver de readmetre la primera camionera que treballava en Emser (també acomiadada per discriminació masclista), que els havia denunciat per les precàries condicions del seu dia a dia en el treball», ha explicat l'STEI.

A més, aquests acomiadaments van en contra del principi d’igualtat entre homes i dones present a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, ha apuntat el sindicat.

L’STEI Intersindical no admet «cap tipus de discriminació per raó de sexe» i confia que l’Ajuntament posi solució a aquesta injustícia molt aviat.