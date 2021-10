Tornen les Fires d’Inca

L’Ajuntament d’Inca ha presentat el programa de les Fires d’Inca 2021, que de nou convertiran la ciutat en un punt de referència durant la tardor de Mallorca amb tot un seguit d’activitats. El batle, Virgilio Moreno, el regidor de Fires, Antoni Peña, representants del Consistori, associacions, clubs i entitats locals han participat d’aquest acte de presentació, que enguany s’ha celebrat a la plaça Mallorca.

«Venim d’un any i mig de moltes dificultats en tots els àmbits, però gràcies a la implicació i responsabilitat de tots i totes anam fent passes per tornar a la normalitat i reiniciar la nostra ciutat. És una alegria immensa poder presentar avui les Fires d’Inca 2021 i tots plegats anar recuperant les nostres tradicions», ha destacat Virgilio Moreno.

Així doncs, el batle ha aprofitat l’acte també per a agrair l’important esforç realitzar per tots els col·lectius i persones: «Més que mai, vull agrair la feina feta per totes les àrees de l’Ajuntament, juntament amb empreses, veïnats, institucions i altres col·lectius, per poder tirar endavant aquest programa que teniu entre les mans. Tots i totes sou una part importantíssima de les Fires i contribuí a fer que la nostra ciutat es mantengui viva i forta».

Enguany, les Fires d’Inca arrancaran el cap de setmana del 24 d’octubre amb la Fira de la Terra. El següent cap de setmana se celebrarà la Fira de l’Oci i l’Esport. I com cada any, la darrera Fira serà la d’Època i l’Art, que es durà a terme el cap de setmana del 7 de novembre. «Enguany hem tengut una gran acollida per part de totes les persones, associacions i entintats que participen sempre de les Fires d’Inca, les quals han contribuït enormement amb moltes ganes, idees i propostes per poder definir un programa atractiu per a gent de totes les edats», explica Penya.

La principal novetat de les Fires d’Inca 2021 és que el recorregut s’ha allargat per a intentar evitar aglomeracions i garantir el compliment de totes les mesures de seguretat vigents. A més, es recupera també la plaça Mallorca com a punt neuràlgic amb activitats els tres caps de setmana.

Pel que fa al programa, es mantenen esdeveniments tradicionals com la Fira d’Emergències o el mercadet de plantes. També es duran a terme altres actes que, a poc a poc, ja s’ha consolidat com Creativissim o el Leather Fest. El programa complet de les Fires d’Inca 2021 es pot consultar aquí.