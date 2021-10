L'Ajuntament de Felanitx anomena fill predilecte a Joanot Colom i Maria Vich

L'Ajuntament de Felanitx ha nomenat en el ple d'aquest dilluns, per unanimitat, fills predilectes a Maria Vic i Joanot Colom.



El Consistori ha indicat aquest dimarts que Vic serà filla predilecta per la seva trajectòria dins del món de l'art i per ser ambaixadora del municipi mostrant Felanitx i Portocolom en les seves obres artístiques.



També s'ha concedit la mateixa distinció a un dels caps de la revolta de les Germanies Joanot Colom per la seva lluita i defensa de les llibertats.