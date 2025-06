Formentera es reincorpora a l’estructura del GOB de les Illes

La Junta Interinsular del GOB de les Illes Balears, integrada per representants del GOB Mallorca, del GOB Menorca, del GEN-GOB Eivissa i del GOB Formentera s’han reunit aquest dissabte, 28 de juny, a Can Casals, (Eivissa) seu del GEN-GOB per a la seva coordinació interinsular anual.

La novetat més destacable d’aquesta reunió, que totes les seccions insulars de l’organització ecologista a les Illes han celebrat amb molta alegria, és el ressorgiment del GOB Formentera, que s’ha reincorporat així a l’estructura interinsular després de quasi 20 anys d’inactivitat. El principal punt d’acord ha estat «la necessitat imperiosa i urgent que les institucions públiques, totes, assumeixin d’una vegada el repte inajornable de posar límits a la massificació turística i al conseqüent consum de recursos». Les organitzacions consideren que malgrat eels discursos públics realitzats, «cap mesura aprovada va en aquest sentit, ans el contrari. Basta mencionar la Llei 7/2024, La Llei Prohens, que condemna definitivament el nostre sol rústic». Altres assumptes tractats han estat, per exemple, sobre les colònies felines: cada secció insular realitzarà campanyes de conscienciació dirigides als propietaris particulars i a les institucions responsables, això és, els ajuntaments, perquè prenguin les mesures necessàries per a avançar en la minimització del problema dels gats asilvestrats sobre la biodiversitat del medi. «El GOB és conscient de que alguns ajuntaments estan impulsant campanyes en aquest sentit, però les mesures han d’arribar més enllà de l’àmbit urbà de les poblacions ja que és en l’àmbit natural on es produeixen més depredacions», han assenyalat. Pel que fa als residus, totes les seccions estan d’acord en que cal reduir urgentment la producció de residus i és necessari implementar «polítiques de conscienciació i prevenció». «Calen i exigim polítiques valentes de reducció que ja s’estan fent a altres llocs amb bons resultats, com ara la recollida porta a porta, l’obligació de la recollida separada del tèxtil, etc., que ens permetrien assolir els percentatges del 90 de reducció o el 10% de rebuig. No tot ha de ser cremar o traslladar», han remarcat.