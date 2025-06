Manacor impulsa la construcció d’una nova coberta amb plaques solars al camp de futbol de Na Capellera

L’Ajuntament de Manacor ha publicat la licitació de les obres per a la construcció d’una nova coberta amb instal·lació de plaques solars a la grada est del camp de futbol de Na Capellera. Aquesta actuació s’emmarca dins l’estratègia municipal per a la sostenibilitat i suposa una millora important de la infraestructura esportiva municipal, alhora que avança en la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

El projecte ha sortit a licitació per un import de 619.575,06 euros (IVA inclòs) i compta amb un termini d’execució de quatre mesos. La nova instal·lació constarà d’un únic generador fotovoltaic compost per 260 panells solars de 455 Wp cadascun, que permetran una producció significativa d’energia renovable. L’actuació compta amb el suport del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation EU, i va ser aprovada pel ple de l’Ajuntament de Manacor mitjançant la incorporació del romanent municipal.

Segons l’estudi d’eficiència energètica realitzat, el complex esportiu consumeix actualment 118.748 kWh d’energia primària no renovable a l’any. Després de la instal·lació, es preveu una reducció del 33%. A més, la nova instal·lació generarà 144.170,20 kWh anuals d’energia solar, excedents que, gràcies a la modalitat d’autoconsum compartit, podran ser emprats en altres consums municipals o en habitatges de protecció oficial.

Aquest projecte és una aposta clara per l’aprofitament dels recursos renovables, la reducció d’emissions contaminants i la modernització de les infraestructures públiques amb criteris d’eficiència i sostenibilitat.