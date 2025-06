El GOB denuncia l’inici d’enderrocament dins Sa Pedruscada malgrat l’existència d’un recurs contenciós contra la urbanització

El GOB ha presentat aquest divendres una denúncia formal davant la inspecció urbanística arran de l’entrada de màquines i l’enderrocament d’una casa dins l’àmbit de la UA-11, coneguda com Sa Pedruscada, a Capdepera. Aquesta actuació s’ha produït malgrat que el projecte urbanístic que afecta aquesta zona es troba impugnat judicialment per mitjà d’un recurs contenciós interposat pel GOB i per l’Associació de Veïns Salvem Sa Pedruscada.

Segons l’entitat ecologista, «l’actuació que s’està executant presenta greus dubtes de legalitat». El recurs contenciós interposat assenyala, entre d’altres, que: no hi ha un instrument de planejament urbanístic adequat que legitimi la transformació del sòl i la construcció de 78 habitatges nous; no s’ha realitzat cap avaluació ambiental, ni s’ha presentat memòria de sostenibilitat econòmica ni informe de disponibilitat de recursos hídrics, com exigeix la normativa; que el projecte es fonamenta en un pla del 2014 que no s’ha desenvolupat i que no guarda relació amb l’actuació actual; i que la delimitació urbanística fou aprovada per un òrgan incompetent i posteriorment convalidada de manera retroactiva, fet contrari a dret.

Davant aquests fets, el GOB considera que l’inici de les obres suposa «una vulneració del principi de prudència urbanística i pot provocar danys irreversibles sobre el territori abans que el cas sigui resolt pels tribunals». Per això, s’ha demanat a les autoritats competents «la paralització immediata dels treballs i la investigació de possibles infraccions urbanístiques». El GOB reitera la seva demanda de «gestionar el territori amb responsabilitat, respecte a la normativa vigent i al bé comú», i denuncia «la permissivitat institucional amb operacions urbanístiques que, sota una aparença de legalitat, amaguen projectes especulatius».