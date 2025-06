Commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient amb activitats a totes les illes

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, commemora el Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny) amb diferents activitats programades a totes les Illes Balears, amb l’objectiu de conscienciar la població sobre la importància de preservar l’entorn natural. El conseller Joan Simonet ha destacat que «és una data assenyalada per reivindicar els valors de la natura, conservar els recursos naturals, reduir la contaminació i lluitar contra el canvi climàtic». A més, ha afegit Simonet, «cada esforç, per petit que sigui, serveix per preservar el nostre medi natural».

D’aquesta manera, a partir d'aquest dijous, 5 de juny, la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal impulsa accions divulgatives, educatives i participatives, la primera de les quals serà una jornada de portes obertes a l’Aula de la Mar, a Palma, una activitat que té com a finalitat donar a conèixer els recursos didàctics i els serveis d’educació ambiental que ofereix aquest centre. També el mateix dijous, a Formentera, tindrà lloc una xerrada informativa de prevenció davant els incendis forestals. Entre les propostes, cal destacar els punts d’informació ambiental que s’instal·laran durant aquesta setmana a les fires de medi ambient de Palma (al carrer de Blanquerna i al parc de ses Veles) i Son Servera, que oferiran informació sobre la tasca dels agents de medi ambient, els residus marins i els microplàstics, els projectes finançats amb l’impost de turisme sostenible (ITS) i els programes de voluntariat i participació ciutadana. Així mateix, el Govern ha organitzat tallers per a escolars sobre sanitat forestal a Campanet, visites guiades a espais naturals protegits a Mallorca i Menorca i activitats centrades en la prevenció d’incendis forestals a Formentera, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera. També tindrà lloc una acció del programa Let’s Clean Up Europe, a Eivissa. D’altra banda, el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, gestionat per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, durà a terme aquest diumenge, juntament amb el GOB, una jornada de portes obertes. L’objectiu és donar a conèixer les instal·lacions i que els visitants puguin veure de prop alguns dels animals que s’allotgen al centre, tant els residents permanents com els que hi són de manera temporal. Un dels punts destacats serà la presentació del programa apadrinament simbòlica d’animals. A més, el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF), depenent de la Conselleria de Turisme Cultura i Esports, s’ha afegit a aquesta commemoració i també ha organitzat diverses activitats. Concretament, una mostra d’escultures de sargantanes i formigues a la necròpolis, un taller infantil de decoració pictòrica de sargantanes metàl·liques, una gimcana fotogràfica juvenil a càrrec de l’Associació d’Amics del MAEF i una visita de sensibilització ambiental amb la biòloga Olivia López.