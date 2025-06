Paralitzen la instal·lació d’un mega parc fotovoltaic autoritzat de manera irregular pel batle de Maria

El portaveu de Més per Maria, Bernat Quetgles, ha celebrat que el batle del municipi (Jaume Ferriol, PP) s’hagi vist obligat a recular en l’autorització, concedida de manera irregular, per a instal·lar un parc fotovoltaic al municipi. Les denúncies de la formació han estat determinants per a revocar la decisió del batle que de manera unilateral havia donat el vistiplau a la instal·lació infringint la normativa urbanística municipal.

Així, un informe jurídic, realitzat a instàncies de MÉS, ha evidenciat l'actuació fraudulenta del batle que ara s’ha vist obligat a revocar l’acord inicial. Segons Quetgles, «es tracta d’una bona notícia que posa en relleu la tasca fiscalitzadora que anem realitzant des de l’oposició a l’equip de govern municipal». En aquest sentit, el portaveu ha assegurat que amb la resolució d’aquest expedient a favor dels interessos municipals és un toc d’atenció al batle que no pot continuar actuant de la manera que ho ha fet fins ara». Els fets van ser denunciats per MÉS a fa un any. De fet, Ferriol va signar el 14 de juny de 2024 una resolució informant favorablement el projecte industrial que preveia la instal·lació d’un mega parc fotovoltaic al municipi. Una resolució, ha recordat Bernat Quetgles, que infringia el Pla d’Ordenació Detallada de Maria de la Salut. Així, el consistori es va veure obligat a sol·licitar als serveis jurídics municipals un informe que, finalment, ha donat la raó als grups de l’oposició. Fa unes setmanes, el batle es va veure obligat a signar un decret deixant sense efecte la resolució inicial on donava llum verda a aquest mega projecte que alterava la fesomia paisatgística del municipal i atemptava contra la normativa urbanística municipal. Encara més, el batle també s'ha vist obligat a emetre una resolució informant negativament a la instal·lació d’aquest projecte.