Inspectors del Govern i agents del Seprona revisen la granja avícola de Llucmajor denunciada

Inspectors de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural i agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil han inspeccionat aquest matí la granja avícola de Llucmajor que ha estat denunciada per tenir als animals convivint amb rates, cadàvers i una brutícia extrema.

Ho ha dit aquest dimarts en declaracions als mitjans de comunicació el conseller del ram, Joan Simonet, després que els fets fossin posats en coneixement per les entitats animalistes Arde i Satya Animal.

«La primera mesura que hem pres és que aquest matí ja hi ha uns inspectors de la Conselleria, acompanyats del Seprona, visitant les instal·lacions per a veure fins a quin punt s'han de prendre les mesures pertinents si hi ha o no un delicte ambiental», ha dit Simonet en els passadissos del Parlament.

El conseller ha reconegut que el mes d'agost passat ja es va inspeccionar aquesta granja avícola de Llucmajor arran de diverses denúncies interposades i es van detectar diversos incompliments greus que van derivar en els corresponents processos administratius i la imposició de mesures cautelars.

A l'octubre, ha prosseguit, es va denunciar davant la Fiscalia la possible comissió per part dels responsables de la granja d'un delicte ambiental. El Seprona va visitar les instal·lacions i va realitzar les corresponents diligències, però el procediment va ser arxivat el febrer passat.

La darrera inspecció, per part del Govern, es va fer el passat 27 de febrer. Els funcionaris de la Conselleria, ha assegurat Simonet, no varen veure la situació que ara han denunciat les entitats animalistes.