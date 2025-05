Denuncien una granja avícola de Mallorca on les gallines conviuen amb cadàvers, rates i brutor extrema

Les entitats Arde i Satya Animal han denunciat davant la Fiscalia una granja avícola situada a Llucmajor, a Mallorca, per presumptes delictes contra la salut pública i estafa, en la qual els animals conviuen amb rates, cadàvers i una brutícia extrema.

Totes dues entitats de protecció animal i mediambiental han publicat una investigació d'abril d'enguany en la qual, segons han informat, constaten que el lloc «presenta una important falta d'higiene», amb teranyines i una mescla de pols, terra i plomes.

A més, asseguren que les gallines vives conviuen amb desenes de cadàvers en diferents estats de descomposició, alguns canibalitzats, així com rates i eriçons, segons es pot veure en unes imatges d'un informant anònim enviades a Satya.

Les organitzacions han denunciat aquests fets davant la Fiscalia de Medi ambient de les Balears per presumptes delictes contra la salut pública i alerten que la presència d'altres espècies animals implica risc zoonòtic de transmissió de malalties a humans com la leptospirosis o la salmonel·la.

Segons la portaveu de Arde, Julia Elizalde, aquesta granja, que és la major explotació ramadera de les Balears per nombre d'animals i extensió, «podria estar incorrent al seu torn en un delicte d'estafa».

Les entitats han enviat a Fiscalia imatges de la granja que, assevera Elizalde, demostren com les gallines camperoles no surten a l'exterior durant sis dies ja que les portes de la nau romanen tancades.

«El consumidor paga més per aquesta mena d'ous pensant que les gallines tenen accés a l'aire lliure, però aquesta expectativa no es compleix», adverteix la portaveu, qui recorda que el reglament 2023/2465 de la Comissió Europea estipula que les gallines camperoles han de poder accedir de manera ininterrompuda i durant tot el dia a un espai a l'aire lliure.

Segons l'OCU, un ou camperol costa de mitjana un 35 per cent més que un ou de gallines criades en sòl. Així, les organitzacions apunten que la motivació per a vendre ous camperols encara que no es compleixin les condicions per a això podria ser econòmica.

Igualment, assenyalen que l'explotació avícola va ser sancionada en el 2024 amb 150.000 euros de multa per exercir la seva activitat sense la preceptiva autorització ambiental integrada des de 2017 i per un incorrecte maneig dels excrements.

No obstant això, asseguren, en aquest període la granja va rebre una ajuda econòmica provinent del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader) de més de 380.000 euros per a la construcció d'un centre de classificació d'ous.

Arde i Satya Animal denuncien que en l'actualitat la granja «continua funcionant de manera il·legal» ja que no disposa d'aquest tràmit obligatori, per la qual cosa la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural va donar trasllat a Fiscalia i va dictar mesures cautelars.

A més, la granja disposa del segell de benestar animal Welfair --que pretén garantir el benestar dels animals destinats a consum--, una qüestió que per a la presidenta de l'associació Satya Animal, Marina Sánchez, és «alarmant» quan des del punt de vista administratiu la seva activitat «és il·legal i podria estar incorrent en diversos delictes».

Segons Sánchez, aquest certificat «es converteix en una eina de màrqueting». "

D'altra banda, les entitats recorden que l'empresa avícola va aixecar polèmica a l'estiu de 2024 quan va proposar construir una macrogranja de gallines amb una capacitat per a 739.000 animals a Mallorca.

Un debat que es va donar per tancat el gener passat amb l'aprovació per part del Govern del decret 1/2025 que prohibeix les explotacions avícoles de més de 160.000 animals de les Illes.

En relació amb la granja de Llucmajor, Arde i Satya Animals també asseguren que més de 9.000 veïns s'han vist afectats amb plagues de mosques, olors i problemes de salut com a afeccions respiratòries, migranyes i vòmits.