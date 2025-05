Denuncien que el Govern incompleix la Llei de Costes

Next

2 de 2 | En verd ocupacions en DPMT amb mobiliari i obres il·legals. Tota la servitud de trànsit ocupada per l’edificació de l’hotel i amb mobiliari en uns espais que haurien d’estar lliure (GOB Mallorca)

Tal com ha informat el GOB Mallorca aquest dijous, des de fa més d’un any i mig, la Direcció General de Costes i Litoral de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua és responsable de tramitar, autoritzar o denegar les sol·licituds d’ocupació del domini públic marítim terrestre (DPMT). No obstant això, «el balanç d’aquest període evidencia una greu i alarmant vulneració de la Llei de costes i el seu Reglament General».