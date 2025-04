El Govern anuncia el començament de l'època de perill alt d’incendi forestal a les Illes Balears

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural informa que el 1r de maig comença l'època de perill alt d’incendi forestal a les Illes Balears, que s'allargarà fins al 15 d'octubre, d'acord amb la normativa vigent, si no hi ha canvis. Aquesta mesura, establerta de manera anual, té com a objectiu protegir el patrimoni natural i garantir la seguretat dels ciutadans davant el risc d'incendis forestals, especialment en els mesos de més calor i sequera. Durant aquest període queda prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a qualsevol àrea recreativa de les Illes Balears. D’altra banda, per a fer cremes dins terrenys agrícoles que estiguin a menys de 500 metres de terrenys forestals es requereix una autorització administrativa.

El conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha explicat que amb el començament d'aquesta època de risc es desplega la màxima capacitat operativa de l'Operatiu Interinsular d'Incendis Forestals (OIIF) del Govern, que disposa de 350 efectius. El dispositiu aeri incorpora cinc helicòpters d'extinció i tres avions (dos amfibis per al llançament d'aigua i un de coordinació i vigilància), tots posicionats estratègicament a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. A més, el mes de juny es preveu la incorporació de dos avions més a Mallorca (un de càrrega en terra i un Canadair), que aporta el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Com a novetat d'enguany, ha indicat Simonet, «s’implementaran millores tecnològiques a l'avió de coordinació i vigilància, amb la instal·lació d’una nova càmera d'alta resolució de detecció i infrarojos, que permetrà la vista del terreny que se sobrevola en temps real des del lloc de comandament avançat (PMA). A més, des de la Central de Comunicacions d'Incendis Forestals (CCIF) es podrà observar l'evolució de l'incendi, determinar-ne el perímetre i detectar amb més precisió els punts crítics per a l'extinció». El conseller ha recordat que el dispositiu d’incendis forestals del Govern està dissenyat amb una capacitat plenament interinsular, que permet una ràpida mobilització de mitjans entre illes en cas d'emergència, amb procediments establerts per garantir l'eficàcia de la resposta davant qualsevol avís de fum o incendi confirmat. Tot i això, el conseller ha demanat a la població «màxima responsabilitat i prudència durant aquests mesos, especialment pel que fa a l'ús del foc i a les activitats que poden originar un incendi forestal». Les recomanacions, normativa i regulació diària sobre l'ús del foc es poden consultar al portal oficial alertafoc.caib.es. Més de 400 hectàrees de prevenció el 2024 Durant l'any 2024, el Govern ha executat actuacions de prevenció d'incendis forestals, la majoria de les quals per mitjà de l’Institut Balear de la Natura (Ibanat), en un total de 412 hectàrees. Les feines han consistit principalment en l'execució de faixes de prevenció, la reducció de combustible forestal en punts estratègics de gestió (PEG), especialment dins zones d'alt risc d'incendi forestal (ZAR), i la restauració de 176 hectàrees greument afectades per la borrasca Juliette de 2023. Per illes, de les 412 hectàrees d'intervenció, 275 són a Mallorca; 81, a Eivissa; 38, a Menorca, i 18, a Formentera. S'ha de destacar l'execució de part d'aquestes actuacions mitjançant l'ús del foc tècnic, que permet una major eficiència de les feines forestals alhora que serveix per a la formació i la capacitació del personal d'extinció. A més, cal remarcar l'aposta per la mecanització dels treballs forestals, que garanteix una major seguretat per als treballadors i n'augmenta l'eficiència. La directora general de Medi Natural i Gestió Forestal, Anna Torres, ha manifestat que a les Pitiüses «l'esforç ha estat particularment intens, a causa de la situació de sequera i plagues, que han deixat un elevat nombre d'arbres morts». Enguany, s'hi preveu intervenir en unes 60 hectàrees forestals, amb possibilitat d'ampliació segons els danys que vagin sorgint. Simonet ha assenyalat que «el 2025 se superaran les 580 hectàrees de prevenció que està previst que facin els 222 propietaris forestals que es beneficiaran de l'actual línia d'ajudes del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), d'un import superior a 3,5 milions d'euros». A aquesta superfície s'han d'afegir les actuacions que dugui a terme el Govern (enguany ja s'han executat actuacions de prevenció en unes 50 hectàrees). D’altra banda, també s’està executant una línia d'ajudes específica per als afectats per la borrasca Juliette, amb una previsió d'intervencions en 180 hectàrees i una inversió addicional d'1,3 milions d'euros. Durant els pròxims quatre anys, es preveu que el Govern destini 3,3 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible (ITS) a millores en infraestructures preventives (dipòsits, camins, pistes, faixes) i 3,6 milions d'euros a projectes de bioeconomia i biomassa forestal, orientats a crear paisatges més resistents als incendis. Aquestes actuacions complementaran el projecte de la Conselleria d'instal·lació de tres calderes de biomassa forestal en edificis públics i adquisició de tres estelladores per aprofitar el combustible forestal generat en les feines de prevenció, amb un pressupost de 750.000 euros, que està previst que estigui acabat a final d'any.