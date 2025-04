El Consell de Mallorca reobre el refugi de sa Coma d'en Vidal

El Consell de Mallorca ha reobert aquest dilluns el refugi de muntanya de sa Coma d'en Vidal, situat entre Andratx i Estellencs, que portava tancat més de tres anys, després de fer-hi una sèrie millores i un canvi en el model de gestió. A més, la instal·lació serà aprofitada per realitzar-hi activitats esportives de centres educatius i acollir-hi estades d'escolars.

Entre altres millores: s'han substituït el grup electrogen i les bateries, l'arranjament de la fuga d'aigua de l'aljub, la recuperació de la mina i l'adequació del camí d'accés al refugi, encara que els usuaris sempre hi hauran d'arribar a peu, i han suposat una inversió de 25.700 euros.

Canvi del model de gestió de reserves

El refugi de sa Coma d’en Vidal té una capacitat de 24 places, repartides en una habitació de 12 places, una de 8 i una altra de 4 places.

Amb un nou model de gestió ja no serà necessari reservar la totalitat del refugi (24 places), sinó que un grup determinat de persones podrà tenir accés a una sola habitació per pernoctar-hi, sense la necessitat d'haver de llogar tot l'alberg. Les reserves s'han de fer via telefònica.

Cal assenyalar, que sa Coma d’en Vidal no ha estat obert de manera contínua des que va començar a prestar servei sota la gestió del Consell de Mallorca, sinó que ha tingut períodes de tancament alternats amb altres que ha estat obert. En 2019 es va tancar definitivament, a causa de diverses deficiències en la prestació del servei i de les dificultats en la gestió.

Activitats esportives i estades escolars

El Consell de Mallorca aprofitarà les instal·lacions del nou refugi de sa Coma d’en Vidal per a usos esportius i sortides actives, dins del programa d'activitat destinat a centres educatius 'Summa’t'.

Així mateix, es desenvoluparà l'activitat 'Nit d’estrelles', una proposta per a les escoles de primària amb població infantil amb dificultats de recursos. La proposta d'estada arribarà a 400 preadolescents i inclou activitat física i tallers durant dos dies, com si fos un «viatge d'estudis».

Cal assenyalar que fins allà només s’hi pot arribar a peu. S’hi pot accedir des de la carretera Ma-10 Andratx a Estellencs (km 97,1), a l'entrada de la finca de Son Fortuny. La pujada té una durada d'aproximadament 55 minuts, amb desnivell de 253 metres. Des d'allà, es poden fer diverses excursions per itineraris senyalitzats.

Amb la incorporació de sa Coma d’en Vidal, el Consell de Mallorca passarà a gestionar un total de set refugis públics, en sumar-se a l'oferta de places de Tossals Verds, So n'Amer, Can Boi, Muleta, Pont Romà i Galatzó.