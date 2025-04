Neix un nou pollet de voltor negre a la Serra de Tramuntana

La Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània (FVSM) ha documentat el naixement d'un nou pollet de voltor negre, al niu de la Serra de Tramuntana que actualment està sent videovigilat de forma remota.

A través d'una càmera web convenientment instal·lada a les proximitats del niu, s'ha pogut observar en directe el moment de l'eclosió de l'ou, cosa que «destaca com a símbol de l'èxit i la importància dels esforços en conservació realitzats a Mallorca», segons ha explicat en un comunicat.

Des de fa dècades, la FVSM ha invertit temps i recursos per a protegir i monitoritzar la reproducció d'aquesta espècie, catalogada com a vulnerable.

La fundació ha indicat que el naixement reafirma, una vegada més, el compromís col·lectiu d'organitzacions, experts, voluntaris i la societat en general per a garantir la recuperació i l'estabilitat de la població del voltor negre a l'illa.

Així mateix, han destacat l'ajut prestat pel Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural i del Servei d'Agents de Medi Ambient. En aquest context, la fundació ha recalcat que la cooperació de la ciutadania és «crucial» per a fomentar un entorn «segur i tranquil per a l'espècie».

«Els seus nius es troben a zones remotes de la Serra, altament sensibles a la presència humana, especialment durant els mesos de reproducció», han asseverat.

Per això, la FVSM crida novament a la cooperació conjunta d'excursionistes, senderistes, turistes i residents de Mallorca, per tal de respectar al màxim les zones d'exclusió establertes a la Serra de Tramuntana, per a evitar aproximar-se a aquestes àrees sensibles entre els mesos de gener i setembre.

«S'ha demostrat com les molèsties humanes a prop dels nius afecten directament l'èxit reproductiu dels voltors negres, augmentant el risc de pèrdua d'ous o cries. Mantenir distància i respectar l'entorn natural és fonamental per a garantir que aquests esforços donin fruits i per a preservar la rica biodiversitat de l'illa», han argumentat.

De la mateixa manera, han informat que si es troba un voltor ferit, cal contactar amb el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de Balears (Cofib), els agents de Medi Ambient o la FVSM per a assegurar-ne la cura i la recuperació.