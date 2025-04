La Fundació Marilles presenta a Cartagena el projecte SARKO de conservació de taurons i rajades a la Mediterrània

El museu del Teatre Romà de Cartagena ha acollit aquest dilluns la presentació del projecte SARKO per a la conservació de taurons i rajades al Mediterrani occidental, liderat per la Fundació Marilles i finançat per Shark Conservation Fund. Pablo Rodríguez Ros ha detallat els objectius de la iniciativa durant l'esdeveniment ‘Tiburones y rayas en el teatro’, que ha posat en comú set projectes i iniciatives destinats a preservar i estudiar les poblacions d'aquestes espècies que són fonamentals per a tenir una mar ben conservada.

Pablo Rodríguez Ros: «Més o menys la meitat dels taurons i rajades del Mediterrani espanyol estan amenaçats, segons la UICN. El nostre objectiu és revertir aquesta situació, basant-nos en l'evidència científica, i fer-ho en col·laboració amb el sector pesquer i amb el suport de l'administració. Els taurons i les rajades són espècies fonamentals per garantir l’equilibri ecològic del Mediterrani. És necessari acabar amb el mite que ens diu que són perillosos. El que ens hauria de fer por de veritat és tenir una mar sense aquestes espècies». L'esdeveniment ha comptat amb les presentacions de: en primer lloc, ‘SARKO: protegint taurons i rajades al Mediterrani espanyol’, pel Dr. Pablo Rodríguez, de la Fundació Marilles; en segon lloc, ‘E-lasmobranc: el paper de les noves tecnologies en la identificació de taurons’, per la Dra. Francisca Giménez, de la Universitat d'Alacant; tercera, ‘L'estrany cas de petit dormilega (Somniosus rostratus) al Canal d'Eivissa’, pel Dr. Javier Guallart; la quarta, ‘Xarxes i Aletes. TIRRAQUI: avaluant l'impacte de la pesca en els condrictis del sud-est espanyol’, per la Dra. Cristina Mena, de l'Institut Espanyol d'Oceanografia de Múrcia; cinquena, ‘Què faig jo amb això? Els pescadors davant l'alliberament d’elasmobranquis’, per Macarena Molina, de Pescartes; en sisè lloc, ‘Alliberament i conservació de mantes en una de les últimes almadraves del Mediterrani’, per Pedro García, d’ANSE (Associació de Naturalistes del Sud-est); i, finalment, ‘GUITAR HERO: Darrere dels últims guitarres comuns de la Regió de Múrcia’, per María Pozo, de la Universitat de Múrcia.