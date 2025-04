Entitats de Maria de la Salut presenten manifest contra el projecte de megaparc fotovoltaic

En la sessió ordinària del ple municipal celebrada el 14 d’abril, l’entitat Assemblea de Maria de la Salut, amb el suport de les entitats locals Dimonis dels Infernets, Maria Poble Petit, Eima Creació, Fent Carrerany, Obra Cultural Balear; les entitats regionals Renovables sí però així no i GOB; i els partits Més per Maria i Agrupació Socialista Maria de la Salut, va presentar un manifest per a la paralització del projecte del parc fotovoltaic previst al nostre municipi a la zona de Montblanc.

Cal remarcar que, dins el període d'exposició pública del projecte, diferents entitats del poble i els partits de l’oposició presentaren al·legacions en contra d’aquest parc de caràcter industrial. Els tècnics del Servei d'Ordenació del Territori del Consell han emès un informe negatiu sobre aquest projecte on es confirmen els arguments presentats.

Durant la sessió, es va procedir a la lectura del manifest, on es van exposar els principals arguments per oposar-se a la construcció d’aquesta megaestructura fotovoltaica: manca de planificació territorial; protecció de l’activitat agrària local; recuperació del Camí vell Artà-LLuc; incompliment de la normativa urbanística municipal, que actualment prohibeix aquest tipus d’instal·lacions; i desprotecció del sòl rústic, tant durant el període d’ús del parc fotovoltaic com després de la seva amortització…

Un cop presentats els arguments, l’equip de govern (que ja ha votat en contra de diferents mocions presentades per l'oposició) va manifestar que no només donen suport al projecte, sinó que també expressaren el desig de fomentar més iniciatives d’aquest tipus al poble. Va ser especialment preocupant la declaració del batle, qui va admetre que no havien revisat cap document del projecte (malgrat que en altres moments afirmava que s’havia parlat de compensacions econòmiques per al municipi com a part de l’acord) i el fet de no haver accedit a l’informe negatiu del Consell. Aquesta falta d’informació i supervisió per part de l’equip de govern va generar inquietud entre els assistents.

En contrast, l'Assemblea Maria de la Salut va destacar que sí han revisat de manera exhaustiva tota la documentació i legislació vinculada al projecte, i per això es van posar a

la disposició de l'Ajuntament per ajudar en la cerca de solucions per a les problemàtiques actuals i futures que aquest projecte podria generar per al poble.

Les entitats impulsores del manifest reafirmaren el seu compromís amb un model energètic sostenible i respectuós amb el territori, i continuaran treballant per garantir una transició energètica que posi la vida dels veïnats de Maria de la Salut al centre en lloc dels interessos privats.