El Consell edita dos còmics i una guia que ens conviden a descobrir la biodiversitat de la Dragonera

El Departament de Medi Ambient, Medi rural i Esports del Consell de Mallorca ha publicat dos còmics: L'àguila peixatera a sa Dragonera i Posem fre als espècies exòtiques invasors; i la Guia de plantis i líquens de sa Dragonera i els seus usos, que ens proporcionen informació rellevant sobre diferents espècies i la preservació dels seus hàbitats. Aquest material didàctic serà present en els actes que es faran amb motiu del 30è aniversari del parc natural al llarg d'aquest 2025.

Emmarcades en el projecte europeu PRO.GRE.SS, aquestes tres publicacions didàctiques són el resultat de les activitats didàctiques relacionades amb aquest espai natural que s'han duit a terme en els darrers mesos, mitjançant un procés participatiu que ha implicat la comunitat local de Dragonera Blava, la Universitat de les Illes Balears (UIB), entitats mediambientals i institucions, com el Govern dels Illes Balears i l'Ajuntament d'Andratx, i empreses relacionades amb el servei d'activitats aquàtiques i del món de la pesca. L'edició d'aquestes tres publicacions didàctiques, en castellà i en català, ha anat a càrrec del Consell de Mallorca.

A més, aprofitant l'efemèride que se celebra enguany, la direcció del Parc Natural de la Dragonera organitzarà una sèrie d'activitats relacionades amb aquestes publicacions, que serviran per a celebrar l'efemèride històrica de les tres dècades com a parc natural.

El vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard, ha assenyalat que «a través d'una forma amena, com les vinyetes dels còmics o una petita guia il·lustrada, tenim l'oportunitat de submergir-nos en l'ecosistema de l'illa de la Dragonera i conèixer una mica més les meravelles mediambientals de l'illa».

«Aquestes publicacions ens permeten aprendre més sobre les espècies, la flota i la fauna i, d'aquesta manera, a través del coneixement, sensibilitzar-nos sobre la importància de protegir els nostres espais naturals, com és la Dragonera, que enguany compleix el seu 30è aniversari com a parc natural, la qual cosa representa un orgull per a tots els mallorquins», ha afegit el conseller de Medi Ambient.