Mallorca acull una trobada europea de formació per a fomentar l'ús de la tècnica de pedra en sec

El Consell de Mallorca, a través del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, lidera la trobada europea de pedra en sec, que se celebra des d'aquest dijous fins a dissabte, 5 d'abril, a l'illa, en el qual participen tres socis de l'àrea mediterrània: França, Grècia i Croàcia.

La iniciativa s'emmarca en el projecte 'Le Carrefour européen du Savoir-faire donis Pays de Pierre Sèche', cofinançat per la UE en el marc del programa Erasmus+. L'objectiu del projecte és preservar i fomentar l'ús de la tècnica constructiva de pedra en sec, reconeguda per la Unesco com a patrimoni immaterial des de 2018, així com desenvolupar noves habilitats i mètodes innovadors d'aprenentatge.

La participació del Departament de Medi Ambient en aquest programa servirà per millorar les activitats formatives relacionades amb la tècnica de pedra en sec dirigides a persones adultes.

La trobada ha arrencat aquest dijous amb un acte de benvinguda a càrrec del director insular de Medi Ambient, Luis Rubí, en la seu del seu departament, qui ha destacat «la rellevància que té aquest ofici artesanal a Mallorca, ja que les construccions de pedra en sec representen un gran valor patrimonial i cultural de l'illa i formen part del paisatge característic de la serra de Tramuntana. Aquests murs i edificacions representen la vida rural i agrícola mallorquina del passat».

«És per això que estam potenciant programes de formació bàsica dirigits a diferents àmbits de la població, per contribuir a l'ús de la bones pràctiques constructives, perquè tenguin una continuïtat i puguem mantenir aquest patrimoni cultural tan arrelat a Mallorca», ha explicat el director insular de Medi Ambient en el discurs de benvinguda.

Taller i seminari de formació amb la participació d'experts locals

Els socis del projecte s'han traslladat aquest dijous fins a la finca pública Raixa, on ha tingut lloc un taller de reconstrucció d'un mur de bancal (marge), amb una sessió pràctica impartida per formadors i margers del Consell de Mallorca. D'aquesta manera, els participants europeus han pogut conèixer in situ com s'ensenya a col·locar pedres i altres aspectes culturals i ambientals relacionats amb la construcció de pedra en sec a Mallorca.

El projecte europeu continua aquest divendres amb activitats programades per la Unitat de Pedra en Sec del Consell de Mallorca. Així, està prevista una visita de camp en la finca pública de So n’Amer per il·lustrar aspectes de la tècnica constructiva de pedra en sec i una sessió de sala en Raixa, per difondre el projecte, la proposta de formació generada pel aquest i donar l'oportunitat d'obrir un debat entre participants locals i d'altres regions europees.

La trobada culmina el dissabte, compartint amb els participants europeus una sessió del curs d'iniciació a la construcció de marges, que 15 aprenents locals fan a Raixa des del 21 de març.