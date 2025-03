L’Informe Mar Balear recomana que l’ullàs entri al llibre vermell d’espècies amenaçades de les Balears

L'Informe Mar Balear recull un estudi realitzat pels experts en elasmobranquis (taurons i rajades) Biel Morey, Olga Reñones i Francesc Verger que es basa en les dades recollides a la llotja de Palma sobre les captures de taurons i rajades entre l’any 2009 i el 2021.

Actualment, hi ha 59 espècies de taurons i rajades registrades en aigües de les Balears, de les quals 30 estan amenaçades i 6 ja es consideren extintes localment. Amb les noves dades sobre l’ullàs que recull l’estudi, el nombre d’espècies amenaçades d'elasmobranquis passaria a 31.

El seguiment de les dades de taurons i rajades descarregades a la llonja de Palma mostra un estat de conservació molt vulnerable per 3 espècies de taurons: la mussola (Mustelus mustelus), el gatvaire (Scyliorhinus stellaris) i l’ullàs (Centrophorus uyato). Mentre la mussola i el gatvaire ja estan classificades com a espècies en perill a les Balears, fins ara l’ullàs encara no es considerava amenaçat.

Les captures d’ullàs s’han reduït un 77 % en 12 anys. En absència d’altres dades poblacionals, aquesta tendència suggereix que aquesta espècie es troba en perill d’extinció a Mallorca. És necessari prendre mesures urgents per avaluar la seva població en aigües balears per garantir-ne la conservació.

La mussola també s’ha revelat com una espècie en un estat molt vulnerable, ja que la majoria d’exemplars capturats són immadurs, i per tant, es pesquen abans que es puguin reproduir per perpetuar l’espècie.

El tercer tauró estudiat que també està amenaçat és el gatvaire, que s’ha reduït un 37 % en 8 anys.

El declivi d’aquestes tres espècies indica que és necessari prendre mesures urgents per estudiar les seves poblacions i el seu estat d’explotació per poder definir plans de gestió adequats per a la seva recuperació. En el cas de l’ullàs es recomana canviar el seu estat al llibre vermell dels peixos de les Illes Balears i considerar-lo en perill.

L’Informe Mar Balear és un projecte col·laboratiu on participen totes les institucions de recerca marina de les Illes i entitats públiques i privades. Recull la millor informació disponible sobre el mar Balear per tal de poder millorar els esforços de gestió i detectar els buits de coneixement de la recerca marina. Iniciat l’any 2020, el projecte s’ha digitalitzat des de la segona edició; en aquesta quarta edició (2024), els indicadors de l’informe s’aniran actualitzant a la pàgina web www.informemarbalear.org al llarg de l’any. Actualment ja s’han actualitzat 39 indicadors i se n’han inclòs 2 de nous dels capítols: Canvi Global, Espais Marins Protegits (EMP), Espècies emblemàtiques, Beneficis i Pesca.