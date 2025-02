El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB Mallorca), ha emès aquest dijous un comunicat en el qual acusen el Govern de sacrificar sòl públic en benefici de promotores i constructores en relació amb la construcció de noves promocions d'habitatges en terrenys públics previstos per a equipaments o espais lliures, com ara ocorre a Cas Català i El Toro (Calvià).

Al comunicat, el GOB ha explicat que, en el cas del Toro, es tracta de construccions en zones d'alt valor ecològic i paisatgístic, com Rafalbeig i Ses Penyes Rotges. A més, l’entitat ha alertat que aquestes actuacions comportaran que els municipis es trobin amb una densificació de població, sense solars per als equipaments i serveis necessaris per a la població i, en definitiva, amb la necessitat de reclassificar més sòl per a construcció.

«La deriva liberalitzadora del PP ens aboca, ara amb el xantatge de l'habitatge amb què s'omplen la boca, a una nova onada cimentadora», afirmen al comunicat. Alhora, el GOB ha argumentat que l'Executiu autonòmic, a través de les diferents mesures en matèria d'habitatge, està generant un caos a nivell de planificació urbanística municipal.

«Estam davant un xantatge inassumible: el problema de l’habitatge és real en termes de la possibilitat d’accedir a un lloguer o compra d’un habitatge per part de residents a les Illes a preus raonables i assumibles i la garantia constitucional del dret l’habitatge digne, però això és ara utilitzat pel Govern per impulsar una nova onada de construcció que afavoreix el mercat i l’especulació».

Per a l’organització ecologista, la cessió de sòl implicarà creixements de població a barris concrets sense cap anàlisi prèvia de garantia de subministraments ni dotacions ni serveis per acompanyar aquests creixements, ni estudis de mobilitat relatius a l'increment de població, a més dels desplaçaments que induirà.

Finalment, el GOB ha demanat al Govern «que faci públiques tota la informació relativa als efectes del decret llei –especialment pel que fa a canvis d’usos de terrenys qualificats com a equipaments públics i privats– i de tot el que fa referència a les diferents fases de l’aplicació del programa Construir per llogar: identificació de sòls, elaboració de catàleg inicial de sòls, amb aquells confirmats pels ajuntaments, estudis de viabilitat sobre les condicions econòmiques de les actuacions i duració de les concessions, i el catàleg definitiu de sòl, en el que ja es concreti la superfície total i el nombre d’habitatges que s’hi preveuen construir».