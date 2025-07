Es podrà estudiar català a Pequín

El català es tornarà a impartir a la Universitat de Llengües Estrangeres de Pequín, gràcies a un conveni amb l'Institut Ramon Llull. La previsió és que les classes comencin a partir del gener de l'any que ve.

El de Pequín serà l'únic punt de docència universitària de català a la Xina i servirà per reprendre el lectorat que hi va haver entre el 2015 i el 2019 en aquesta mateixa universitat i que es va aturar per la pandèmia.

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa s'ha reunit amb el rector de la Universitat de Llengües Estrangeres de Pequín per donar suport al conveni que signaran amb l'Institut Ramon Llull. A la reunió també han parlat sobre nous intercanvis i convenis amb universitats catalanes i de la defensa del govern espanyol perquè el català sigui oficial a Europa.

Amb aquest acord, la Universitat de Llengües Estrangeres de Pequín s'incorporarà de nou a la xarxa de les 130 universitats a l'exterior que ofereixen estudis de català de l'Institut Ramon Llull.

La Xarxa Llull en xifres

La Xarxa Llull actualment és a unes 130 universitats de 30 països

Vuit càtedres de professorat visitant i quatre centres d’estudis avançats i recerca en estudis catalans.