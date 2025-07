Un grup de catedràtics alemanys insten el Govern de Merz a no blocar l’oficialitat del català a Europa

La Unió Europea (UE) ha tornat a ajornar la votació sobre l’oficialitat del català, el basc i el gallec per manca de consens. La proposta genera reticències en una desena de països pel que fa a la seva viabilitat legal i econòmica, entre els quals hi ha el nou Govern alemany encapçalat per Friedrich Merz.

Davant aquest bloqueig, divuit catedràtics alemanys han publicat una carta oberta en què demanen al Govern alemany que no posi obstacles a l’aprovació de l’oficialitat del català, el basc i el gallec a la UE. «Aquests milions de persones fa temps que veuen les seves esperances desafiades pel seu Estat i la UE», es llegeix a la missiva. «Es decebrien profundament si Alemanya fes fracassar aquestes esperances pels interessos partidistes dels conservadors de dretes espanyols», afirmen. Els signants que es presenten com a investigadors de llengües romàniques, destaquen la contribució d’Alemanya «a la preservació i estudi de la llengua catalana», i citen autors com Wilhelm Meyer-Lübke. «Des de la fundació de la UE, la diversitat cultural i lingüística ha estat una preocupació central de la idea europea, distanciant fonamentalment Europa políticament del principi de monolingüisme», assenyalen. Com a precedent, recorden el reconeixement de llengües com l’irlandès, l’estonià o el maltès. Per això, defensen que «aquesta política respectuosa envers les diverses comunitats lingüístiques europees és una expressió de la nostra convicció que la diversitat, juntament amb factors com l’ètnia, l’orientació sexual o la religió, també inclou la llengua materna com a element central d’identitat». «Ara és hora que la UE respecti la singularitat cultural d’Espanya i la reflecteixi en les seves pròpies estructures», conclouen. La pròxima oportunitat perquè el Govern espanyol sotmeti la proposta a votació serà en la reunió del Consell d’Afers Generals prevista per al 16 de setembre.