Presenten arText en català, el primer redactor assistit de texts desenvolupat per la UNED

Aquest dimecres, 16 de juliol, l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha presentat en roda de premsa els detalls d’arText, el primer redactor assistit de texts que ajuda a escriure gèneres textuals d’àmbits especialitats i texts en llenguatge planer. És una eina que està basada en tècniques simbòliques de processament del llenguatge natural (PLN), que és una branca de la intel·ligència artificial.

Iria da Cunha, professora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i directora del projecte, i M. Amor Montané, professora de la Universitat de Barcelona (UB) i coordinadora d’arText en català, han explicat la versió catalana d’aquest redactor assistit, desenvolupat per la UNED i que serveix com a eina per escriure gèneres textuals d’àmbits especialitzats i texts en llenguatge planer.

Durant l’exposició, les professores Da Cunha i Montané han explicat que el projecte arText en castellà va començar el 2015, quan se’ls va concedir una beca Leonardo de la Fundació BBVA i, posteriorment, s’ha anat ampliant gràcies al finançament obtengut en diverses convocatòries del Pla Nacional del Ministeri de Ciència i Innovació i amb un equip interuniversitari, internacional i interdisciplinari, que inclou experts en lingüística, terminologia, informàtica i dret.

L’adaptació d’arText al català, tal com s’ha manifestat durant l’acte, ha comportat un llarg camí que va començar el 2021, quan es va començar a dissenyar el projecte que finalment es va oficialitzar amb una col·laboració de finançament entre el Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya.

El projecte de conversió d’arText a la llengua catalana s’ha duit a terme a la UNED, concretament a la Facultat de Filologia i en el marc del grup d’investigació Actualing, en col·laboració amb el grup IULATERM de l’Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El centre UNED Illes Balears ha col·laborat amb el projecte a través d’un conveni de col·laboració subscrit amb l’IEB des de fa uns mesos.

Actualment, aquesta eina en català ja és una realitat disponible per a tothom, totalment en línia i gratuïta, tal com s’ha pogut evidenciar en directe durant la presentació.

L’acte ha comptat amb l’assistència del director de l’IEB, Llorenç Perelló, que ha apuntat que «és molt important que la llengua catalana estigui present en les eines informàtiques i tecnològiques, com és arText, per a assegurar la seva pervivència i la seva transmissió intergeneracional», així com la directora general d’Accés al Coneixement i Impuls de l’Ús del Català, Vanessa Bretxa, que ha manifestat que «des del Departament de Política Lingüista de la Generalitat de Catalunya celebrem que arText en català ja sigui una realitat. És una eina que no només facilita la redacció en llenguatge planer, sinó que incorpora la riquesa dialectal del català i per tant serà útil a tot el domini lingüístic», i, la directora del centre UNED Illes Balears, Judit Vega, qui ha afegit que «des de la UNED – Illes Balears consideram les llengües com una riquesa i un patrimoni i arText és una eina imprescindible per a continuar cuidant la llengua catalana».