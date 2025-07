«Prohens ha triat invertir 21 milions d’euros en segregar infants i joves per raó de llengua, com demanava Vox, a costa dels sous dels docents», alerta Més per Mallorca

Més per Mallorca ha denunciat aquest dimarts, 1 de juliol, que els 21 milions d’euros que PP i Vox han previst per la segregació lingüística als pressupostos de 2025 aniran a costa dels sous dels docents. El partit ecosobiranista critica també que ambdues formacions hagin votat en contra de la seva esmena a la llei de pressupostos de 2025 per invertir 21 milions d’euros a un pla de xoc per millorar l’educació pública amb mesures com la baixada de les ràtios, atenció a la diversitat, ampliació i millora de les infraestructures educatives o universalització de l’etapa 0-3, entre altres.

«El PP de Prohens ha decidit continuar amb la seva croada d’odi contra la llengua i el nostre model d’escola i invertir 21 milions d’euros a la segregació lingüística, com demanava Vox, a costa dels sous dels docents», ha alertat la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, durant la seva intervenció a la comissió d’Hisenda i Pressupostos del Parlament celebrada aquest dimarts.