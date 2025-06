Caparruts i la Plataforma per la Llengua signen un conveni per a promoure el català entre els joves de Capdepera

L'entitat cultural Caparruts i la Plataforma per la Llengua han formalitzat un conveni de col·laboració per a impulsar l'ús social del català entre els joves de Capdepera mitjançant activitats culturals, especialment en l'àmbit musical. El document, signat per ambdues entitats, estableix les bases per a dur a terme tallers de música urbana amb el jovent i un concert anual en català. En representació de les entitats, hi han participat Marina Garcias, delegada de la Plataforma per la Llengua a les Illes Balears, i Carme Sureda, per part de Caparruts.

El conveni preveu que, a partir de l'edició de 2026 del festival de música urbana Caparruts, l'instructor dels tallers participi també en el concert per donar visibilitat al treball fet amb els joves. L'acord, d'una durada inicial d'un any però prorrogable, també preveu la creació d'una comissió mixta per a fer seguiment dels projectes i garantir-ne l'èxit. Aquesta aliança suposa una aposta clara per la cultura, la llengua i la participació juvenil com a eixos transformadors del territori. L'entesa s'emmarca dins l'estratègia compartida de fer arribar la llengua catalana a espais on habitualment no té presència, com ara el món de la música urbana i les activitats lúdiques dels adolescents. Amb iniciatives com aquesta, es pretén connectar amb els joves a través de canals propers i atractius, tot afavorint l'ús del català com a eina de creació, expressió i cohesió social. La Plataforma per la Llengua dona suport al festival Caparruts La principal activitat que organitza l'entitat cultural Caparruts de Capdepera és el festival de música urbana Caparruts, que va néixer el 20 d'agost de 2023 i que ara arribarà a la tercera edició. Impulsat per un grup de joves del municipi amb l'objectiu de crear un espai festiu dedicat específicament a la música urbana en català, la tercera edició del festival serà aquest divendres, 27 de juny, i compta amb el suport de la Plataforma per la Llengua. L'esdeveniment tendrà lloc a la plaça del Sitjar i hi participaran artistes destacats com Maria Hein, Plan-ET, Cactus, PD K-zu, PD Rau Poca i PD Lluca.