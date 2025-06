L’Assemblea de Més per Mallorca ajorna la decisió sobre el futur de Vicenç Vidal a Sumar per empat tècnic

L’Assemblea de Més per Mallorca reunida aquest dijous a Ses Cases dels Mestres, a Santa Maria, que havia de decidir si el diputat de Sumar Més al Congrés espanyol, Vicenç Vidal, abandonava o no el Grup Plurinacional Sumar s'ha hagut de posposar per empat tècnic.

Lluís Apesteguia, coordinador del partit, ha explicat que estatutàriament s'havia de decidir per dos terços de majoria i «en no obtenir aquest percentatge cap de les dues opcions, quedar a Sumar o passar al Grup Mixt, s'ha hagut de posposar a una nova assemblea que tendrà lloc les properes setmanes». Per la seva banda, Vicenç Vidal ha defensat que la militància de MÉS, malgrat no arribar a una posició majoritària, «ha reclamat responsabilitat antifeixista, fermesa anticorrupció, la consecució de l'agenda balear i els ponts oberts amb totes les forces a l'esquerra del Partit Socialista».