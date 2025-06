Softcatalà presenta un nou diccionari anglès-català

Softcatalà fa un nou pas endavant en el seu compromís amb la llengua catalana i les tecnologies obertes. Després d’anys treballant per a garantir que el català tengui presència i qualitat en el món digital, l’associació presenta un nou recurs en línia: el Diccionari anglès-català, ja disponible i obert a tothom a softcatala.org/diccionari-angles-catala.

Un diccionari construït des de la base

El projecte del Diccionari anglès-català no és una simple recopilació de dades existents: és una obra original, elaborada des de la base per un equip voluntari de Softcatalà, amb una sòlida formació lingüística i tecnològica. Durant tres anys de feina constant, han aconseguit incorporar-hi més de 50.000 entrades en anglès i 46.000 en català. Un volum considerable que ja el converteix en una eina potent per a l’aprenentatge, la traducció i l’ús quotidià de la llengua.

Aquesta iniciativa s’ha nodrit de fonts obertes, i el seu desenvolupament és públic i accessible a través del repositori del projecte a GitHub, en línia amb els principis de transparència i col·laboració que caracteritzen l’associació.

A més de coneixements propis, el diccionari incorpora dades revisades de fonts existents amb llicència compatible o permís exprés:

Wiktionary https://en.wiktionary.org/

Catalan Dictionary https://www.catalandictionary.org/

TERMCAT – Terminologia oberta https://www.termcat.cat/ca/terminologia-oberta/

Open English Wordnet https://en-word.net/

Xavier Pàmies – Llista complementària del diccionari anglès-català de l’Enciclopèdia https://diccxpamies.xarxa.cat/

Més que un diccionari bilingüe

A banda de les traduccions habituals que s’esperen d’un diccionari d’aquest tipus, aquest nou recurs aporta un valor afegit molt útil: exemples contextualitzats extrets de grans corpus paral·lels. Això vol dir que els usuaris no només podran traduir paraules aïllades, sinó que també podran veure com s’utilitzen realment en frases autèntiques, cosa que millora la comprensió i la precisió en l’ús de la llengua.

Aquesta funcionalitat afavoreix tant els estudiants com els professionals de la traducció o qualsevol persona interessada a perfeccionar la seva expressió escrita en català.

Un projecte viu i participatiu

El diccionari és una eina dinàmica, pensada per evolucionar al ritme de les necessitats dels usuaris. Per això, Softcatalà continuarà treballant-hi de forma sostinguda, incorporant millores i noves entrades, sempre tenint en compte les aportacions i suggeriments de la comunitat d’usuaris.

Com ja és habitual en tots els serveis que ofereix l’associació, el diccionari és gratuït, lliure i obert. Forma part d’un ecosistema de recursos lingüístics al servei de la ciutadania, com el corrector gramatical, el traductor automàtic, la transcripció i el doblatge automàtic d’àudios, el conjugador verbal o el diccionari de sinònims.

Quant a Softcatalà

Softcatalà és una associació sense afany de lucre que treballa per la normalització de la llengua catalana en el sector informàtic, Internet i les noves tecnologies, a partir de la traducció de programari lliure de distribució gratuïta i creació de recursos lingüístics lliures i oberts a tothom. Per a més informació sobre els programes traduïts i els projectes de l’associació, podeu consultar el nostre lloc web a https://www.softcatala.org.