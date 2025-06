En relació a les notes finals… o potser hauríem de dir «amb relació a»?

Amb el curs a punt d’acabar, és habitual sentir i llegir expressions com *en relació a les notes finals o *en relació a les guies docents. Ara bé, tot i que s’hagi escampat força, aquesta expressió (en relació a) no és normativa en català en cap context (de fet, sol aparèixer sempre en registres formals i, per tant, l’aplicació de la normativa encara és més justificable), com ja es pot deduir dels asteriscs que hem posat en tots dos casos.

Les formes que l’haurien de substituir (entre altres) són amb relació a i en relació amb, que tenen ús general i són adequades en qualsevol registre. Tant una com l’altra serveixen per introduir un tema o indicar a què es refereix una informació, és a dir, equivalen a pel que fa a, per exemple. Per tant, en una sessió d’avaluació de final de curs seria adequat explicar que, amb relació a la participació a classe, hi ha hagut una evolució positiva o que, en relació amb les proves orals, els resultats han estat prou satisfactoris.

En la majoria de casos aquestes dues formes es poden usar indistintament. Tot i això, en relació amb també pot tenir un sentit més específic, de comparació o connexió entre dues coses. Per exemple, si volem explicar que el nombre d’alumnes que han aprovat una assignatura és més alt que el del curs passat, podem dir que ha crescut en relació amb (‘en comparació amb’) el curs passat. O, si no sabem ben bé com relacionar els criteris d’avaluació, potser podem dir a un company que un criteri només té sentit en relació amb (‘en connexió amb’) els altres del mateix bloc.

És cert que, en molts parlars i contextos, les preposicions amb i en es pronuncien de manera molt similar, cosa que pot fer difícil saber quina preposició hem d’emprar i pot afavorir que expressions com *en relació a passin desapercebudes fins i tot a l’escriptura. En qualsevol cas, tant a l’hora de redactar documents com d’explicar alguna cosa en un context formal, hem de substituir aquesta forma per alguna opció adequada. No és una qüestió d’estil, sinó de normativa.

Esperem que us hàgim ajudat a esvair els dubtes que podíeu tenir en relació amb (o amb relació a) aquest tema. Ara bé, si encara us en queden o hi ha alguna altra qüestió que us agradaria que tractéssim, ens podeu escriure a l’adreça galmic@uib.cat i us respondrem al més aviat possible.

Elga Cremades (UIB, GALMIC)