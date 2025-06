El rector de la UIB recorda que: «Els poders públics tenen el mandat estatutari de protegir, promoure i garantir la normalització de la llengua catalana en tots els àmbits»

Avui divendres, 6 de juny, Jaume Carot, rector de la Universitat de les Illes Balears ha emès el següent comunicat respecte a l'acord PP-VOX:

«Comunicat del rector de la Universitat de les Illes Balears sobre la llengua pròpia

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix que la Universitat de les Illes Balears és la institució oficial consultiva en matèria de llengua catalana. Per aquest motiu, i amb relació a l’acord subscrit el 30 de maig de 2025 entre el Grup Parlamentari Popular i el Grup Parlamentari Vox, escau fer les consideracions següents:

El punt 4.1 de l’Estatut d’autonomia reconeix la llengua catalana com a llengua pròpia de les Illes Balears. L’ús del català fou prohibit en els àmbits d’ús formal durant el període 1939–1975, una situació que es començà a revertir amb l’arribada de la democràcia i l’aprovació de diverses lleis. En el cas de les Illes, cal fer esment de la Llei de Normalització Lingüística, que atribueix a les institucions de les Illes Balears la responsabilitat de planificar els usos de la llengua pròpia en l’ensenyament, en l’administració pública i en els mitjans de comunicació. Els poders públics tenen el mandat estatutari de protegir, promoure i garantir la normalització de la llengua catalana en tots els àmbits d’ús públic, en coherència amb els principis constitucionals i estatutaris. És imprescindible continuar impulsant i consolidant aquelles mesures que, al llarg de més de quatre dècades d’autogovern, han estat fruit d’un ampli consens social i polític. En formen part, entre d’altres, el model educatiu vigent, l’ús del català en l’Administració pública i la garantia que tota la ciutadania pugui ser atesa en la llengua pròpia de les Illes Balears. Des d’una perspectiva científica i pedagògica, és un fet constatat que les llengües s’aprenen normativament a l’escola. Les llengües són sistemes vius, rics i diversos, amb variació social, dialectal, funcional i cronològica. Incorporen neologismes i evolucionen amb el temps. El sistema educatiu té com a objectiu formar parlants competents, capaços de fer servir la llengua amb correcció, adequació i domini dels diferents registres i estils. Finalment, és essencial que les polítiques públiques respectin els valors democràtics, els drets humans i els trets fonamentals de la nostra identitat col·lectiva, entre els quals la llengua ocupa un lloc central.

La Universitat de les Illes Balears continuarà treballant amb el Govern i les institucions per garantir el compliment de la legalitat vigent, així com per defensar els principis i valors que ens defineixen com a societat democràtica, plural i respectuosa amb la seva llengua pròpia.

Jaume Carot

Rector de la Universitat de les Illes Balears»