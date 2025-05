A la TDT de les Balears hi caben venda de droga, prostitució, bruixots i telepredicadors... però no la nova 2CAT

El president de RTVE, José Pablo López, va fer una compareixença pública al Congrés de Diputats espanyol per descartar que el nou canal generalista en català de l'ens públic, 2CAT, pugui veure's al País Valencià i a les Balears a través de la TDT.

No deixa de ser curiós que un canal públic com 2CAT, o projectes privats de qualitat com VIDA no es puguin encabir a la TDT de les Illes Balears, infestada de canals de baixa qualitat en castellà, fins a una trentena, entre els quals alguns sense cap justificació com el canal del Reial Madrid o canals evangelistes.

Però el que ja no és presentable, ni legal, és que a la TDT a dia d'avui s'hi puguin veure canals que ofereixen telèfons de pagament per, suposadament, contactar amb bruixots i endevinadors del futur. O pitjor encara, telepredicadors evangelistes que promouen idees feixistes i l'odi i la ridiculització d'altres creences com l'Islam. I encara pitjor, hi ha canals que ofereixen xats on s'hi ofereix droga: «tengo fiesta blanca» o prostitució: «mujer joven busca bizum a cambio de vídeo...»

A la TDT de les Balears hi cap de tot... excepte si és en català.