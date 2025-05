PP i Vox maniobren conjuntament per anar en contra del reconeixement europeu del català el basc i el gallec

Sembla que el Partit Popular espanyol i el partit neofeixista Vox tenen més clar que alguns catalans, bascos i gallecs que les llengües catalana, basca i gallega no són espanyoles.

Si més no, aquesta és la conclusió a la que es pot arribar quan es comprova, ni PP ni Vox ho amaguen, que no només no les defensen, sinó que fan tot el possible per perjudicar-les.

El portaveu estatal de Vox, José Antonio Fúster, ha reafirmat el rebuig del seu partit a la proposta espanyola de fer oficial a la Unió Europea les tres llengües cooficials al nostre país (català, basc i gallec), una idea que titlla d'«absolut disbarat», i ha assenyalat que des del PP els han demanat ajuda perquè governs afins com l'italià o l'hongarès la vetin aquest dimarts en el Consell d'Afers Generals de la UE.

Vox ha confirmat que treballa conjuntament amb el PP en contra del reconeixement a la Unió Europea de les llengües catalana, basca i gallega.