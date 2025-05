El PSIB-PSOE fa una crida a la participació en la Diada per la Llengua davant els atacs del Govern al català

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, la secretària general dels Socialistes de Mallorca, Amanda Fernández, i la secretària de Cultura del PSIB-PSOE, Pilar Costa, s’han reunit amb una delegació de l’Obra Cultural Balear (OCB), encapçalada pel seu president, Antoni Llabrés, i Neus Picó, amb motiu de la Diada per la Llengua que se celebra el pròxim dissabte, 10 de maig, a Santa Maria.

Durant la trobada, s’ha constatat la preocupació compartida pels retrocessos que torna a impulsar el Govern amb l’objectiu d’aconseguir els vots de la ultradreta per aprovar els pressuposts autonòmics. Així ho ha expressat la secretària general dels i les Socialistes de Mallorca i diputada al Parlament, Amanda Fernández, qui ha alertat que «el PP torna a posar la llengua pròpia en venda, perquè cada vegada que s’han de negociar uns pressuposts, el primer que posa damunt la taula el PP de Marga Prohens per aconseguir el suport de Vox és el català, la cultura, l’educació i la memòria democràtica».

Per a la dirigent del PSOE, estam davant «el PP de sempre, que utilitza la llengua pròpia com a moneda de canvi per un parell de vots, per retrocedir en drets, llibertats i serveis públics, mentre la impossibilitat per accedir a un habitatge digne o la saturació turística continuen sense resoldre».

Exemple d’això, segons el PSIB-PSOE, és la intenció del Govern del PP d’afegir més centres educatius al pla de segregació lingüística que ja ha estat rebutjat per tota la comunitat educativa, i per l’arraconament i l’eliminació del català com a requisit per fer feina en les empreses públiques de l’Ajuntament de Palma, imposant així un model que l’any passat ja van rebutjar més de 40.000 persones en una manifestació històrica per la Diada per la Llengua.

Precisament, Fernández ha recordat les paraules del president de l’OCB, Antoni Llabrés, en aquesta trobada multitudinària d’ara fa un any, quan deia que la presidenta Prohens havia de triar entre estar amb el poble de Mallorca o agenollar-se davant el feixisme. «Si fa el segon, direm que no, serem el mur de contenció davant l’atac a la nostra llengua i a la resta de dèries dels ultres», va assegurar.

Davant aquesta realitat, Armengol i Fernández han expressat tot el suport del PSIB-PSOE a l’OCB i Joves per la Llengua en l’organització per la Diada per la Llengua d’enguany, que se celebrarà el pròxim dissabte, 10 de maig, a Santa Maria, afegint que «deim sí a la llengua».