Denuncien la deriva gonella del Consell de Menorca contra el català

A finals d’agost de 2024, l'associació Fem-ho en Català va presentar un recurs d’alçada contra les bases de les subvencions al «menorquí» del Consell Insular. Tot i que el recurs l’han resolt quatre mesos més tard del màxim legal, finalment s’ha resolt i se'ls ha notificat la desestimació.

«Consideràvem —i consideram— que si bé la denominació «menorquí» és més que vàlida i estesa entre la nostra societat, l’ús que en fa el Consell no té per objecte defensar la nostra manera de parlar, sinó reduir el potencial de la llengua que compartim amb deu milions de persones. La promoció de les modalitats lingüístiques enfront de la llengua pròpia, el català, té com a objectiu folkloritzar-la així com reduir-la i degradar-la a una expressió merament local», han assenyalat. Per a l'associació, subvencionar «el català, especialment el menorquí» és una primera passa en aquella direcció.

«El conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esport, el senyor Joan Pons Torres, amb el vistiplau del president, està duent a terme una campanya ferotge de desnormalització de la llengua. Per a tirar-la endavant s’escuden en una única frase de l’Estatut, que diu que les modalitats insulars del català han de ser objecte d’estudi i protecció. Obvien, emperò, que aquesta frase va seguida de 'sens perjudici de la unitat de la llengua' i precedida d'un precepte més important encara: 'Normalitzar-la [la llengua catalana] ha de ser un objectiu dels poders públics de la comunitat autònoma'», expliquen.

«Els canvis que està introduint el Consell en la seva política lingüística són inicialment petits. Tanmateix, de mica en mica s’umpl la pica. Es comença modificant la denominació de la llengua; després s’elimina de les activitats públiques (ja no hi ha visites guiades en català al Llatzeret, per exemple); les autoritats la deixen d’emprar a les seves comunicacions i acabarem amb l’eliminació del requisit per a accedir a la funció pública», han apuntat.

A més, Fem-ho en Català remarca que la Comissió de Govern del Consell va haver d’emprar el vot de qualitat del president perquè no aconseguien la majoria absoluta de vots. Els grups de PSOE i Més per Menorca varen votar en contra de la desestimació del recurs i, a sorpresa de tothom, Vox es va abstenir. Ara queda oberta la possibilitat d’interposar una demanda judicial, tot i que han anunciat que no ho faran per les costes judicials que comportaria. Això no obstant, han volgut deixar clar que continuaran lluitant contra qualsevol disposició o normativa del Consell Insular que impliqui un menyspreu a la llengua catalana.

«Com volen normalitzar la nostra llengua amb aquest desgavell de denominacions per a un únic idioma? La deriva gonella del Consell no té com a objectiu ni promoure ni defensar el menorquí. El què pretén és arraconar la nostra llengua, fer-la petita, insignificant, local i folklòrica», denuncien.