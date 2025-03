Ampliat el termini d’inscripció per a les proves de català de l'IEB de maig de 2025

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha informat de l'ampliació del termini d'inscripció per a les proves de català de maig 2025 fins al dijous 3 d'abril.

La decisió s'ha pres arran dels problemes tècnics detectats per a fer el pagament telemàtic de la inscripció. «Volem donar totes les facilitats possibles perquè la gent s'apunti a aquestes proves», indica el director del IEB, Llorenç Perelló. «Per això, ampliam el termini que finalitzava aquest dilluns, 31 de març».

Així doncs, fins que no se solucioni la incidencia, per a pagar la taxa de la inscripció per a la prova de llengua catalana hi ha dues opcions: imprimir el model 046 i fer el pagament de forma presencial en una entitat bancària col·laboradora o fer el pagament telemàtic i imprimir el justificant de pagament (model 046).

De moment, els únics mitjans de pagament disponibles són la banca electrònica del BBVA, Banca March i Caixa Colonya.

Calendari

Cal destacar que la resta de dates del calendari de la convocatòria es mantenen intactes: