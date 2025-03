Organitzen un col·loqui sobre llengua i identitat a Alcúdia amb els historiadors Antoni Mas i Pere Salas

El pròxim acte del cicle Més Semicercles de la Plataforma per la Llengua tendrà lloc el divendres 28 de març a la Casa de Cultura d'Alcúdia i se centrarà en la relació entre la llengua i la identitat a Mallorca. Sota el títol 'La llengua i la identitat a Mallorca, el passat i el futur', la trobada oferirà una conversa entre els historiadors Pere Salas i Antoni Mas, moderada per la delegada de la Plataforma per la Llengua Illes Balears, Marina Garcias.

L'esdeveniment reflexionarà sobre l'evolució de la identitat col·lectiva a l'illa i la seva relació amb el català. A més, també tractarà els desafiaments que la llengua i la identitat pròpies afronten de cara al futur. Amb aquesta sessió, la Plataforma per la Llengua pretén posar en relleu la importància del català com a element vertebrador de la societat mallorquina i oferir una anàlisi acadèmica i divulgativa alhora. Els ponents aportaran la seva experiència i coneixement històric per a traçar una línia d'evolució del català a l'illa i analitzar com els diferents factors socials, polítics i culturals han incidit en la seva situació actual.

A més, es tractaran aspectes com el caràcter de les identitats nacionals, la relació entre regionalisme i nacionalisme i les perspectives de futur de la mallorquinitat. També es debatran qüestions sobre la percepció social del català i les possibles estratègies per a garantir-ne la continuïtat en les generacions futures.

L'acte és obert al públic i serà en un espai que permetrà la interacció i el debat entre ponents i assistents amb l'objectiu de fomentar una participació activa per part dels assistents.

Més Semicercles, un projecte de la Plataforma per la Llengua

Més Semicercles forma part de Semicercles, la marca de la Plataforma per la Llengua per agrupar tota la feina discursiva i de generació d'idees de l'entitat. Més Semicercles organitza actes arreu dels Països Catalans, per a promoure un discurs clar, coherent i autocentrat entorn de la llengua. L'objectiu és posar el català al centre del debat públic i fer-ho des d'un marc conceptual que n'afavoreixi la plena restitució i normalització.