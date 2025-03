Els interins que varen aconseguir plaça en el procés d'estabilització i que en dos anys no han aconseguit el títol de català tendran una pròrroga de quatre anys més per a fer-ho. Cal recordar que el Govern d'Armengol va establir un termini de dos anys perquè es traguessin el títol. Ara, aquest termini ha finalitzat i el Govern de Prohens vol donar-los quatre anys més perquè obtenguin la titulació de llengua.

El Partit Popular va intentar aprovar aquesta mesura mitjançant una esmena al projecte de llei de polígons que no hi tenia res a veure. El diputat de Més per Mallorca Ferran Rosa s'hi va oposar i ho va denunciar. Ara, serà la mesa de la comissió qui decideixi si es debat o no la proposta. Segons explica l'Ultima Hora, si la mesa de la comissió no l'accepta, el PP presentarà un recurs davant de la Mesa del Parlament, on molt probablement tirarà endavant amb l'ajuda de Vox. Si ni tan sols així s'accepta, el PP ja ha anunciat que aprofitarà alguna llei en tramitació perquè s'hi inclogui aquesta i altres modificacions.

L'esmena estipula que, una vegada transcorreguts aquests quatre anys, que en realitat hauran estat sis, sense que el funcionari estabilitzat hagi aconseguit el certificat de català, el treballador quedarà sense opcions de participar en cap procediment de promoció interna o de provisió ordinària i extraordinària «fins que arribi al nivell exigit». Per tant, el funcionari tendrà un termini il·limitat per a obtenir el certificat. I també fa canvis en el nivell de català que s'exigeix ​​a determinats llocs de la sanitat, com la rebaixa del nivell exigit per a llocs com zeladors i altres categories, que ja no necessitaran el B2.

A més, es blinda per llei l'exempció del català a la sanitat i que el seu coneixement no sigui requisit sinó mèrit en determinats llocs, com en l'atenció sanitària. El Govern va aprovar aquesta exempció per urgència via decret llei, però el PSIB i MÉS varen presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional a instàncies de l'Obra Cultural Balear (OCB). Com que el Govern tem que el Constitucional doni la raó a l'OCB, cerca vies per a aprovar l'exempció per llei.