Aquest dimarts, 4 de març, 3Cat ha dedicat el programa que setmanalment ofereix un reportatge a la temàtica de la llengua. Al programa s'ha tractat el tema des de diverses òptiques, com ara la de l’educació, l’esport o la sanitat.

En el moment de tractar el català en l’àmbit de l’esport, el programa ha comptat amb la participació de la periodista Agnès Marquès i la futbolista Aitana Bonmatí.

La doble Pilota d'Or ha mostrat més d’un pic la seva preocupació per l’estat de salut de la llengua catalana. «Jo intento viure en català les 24 hores del dia, però és difícil. A l'equip hi ha companyes de tot el món, i si els parlo en català no m'entenen. De les estrangeres, només la Kika segueix habitualment classes de català a la Masia», ha explicat Bonmatí.

Aitana Bonmatí utilitza habitualment el català en les seves intervencions públiques, fet que, automàticament, genera discursos d’odi i crítiques de tota mena, un fet que la futbolista no passa per alt: «No té cap lògica que es critiqui algú per fer servir la seva llengua materna. Parlar català no fa mal a ningú. Hi ha un rebuig instaurat a tot el que sona en català, però és un discurs d'odi que va més enllà de la llengua».