Obert el termini de sol·licituds per a la nova convocatòria d'ajudes del Bo Lloguer Jove

El Govern, a través de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, ha obert aquest dilluns el període de sol·licituds per a poder optar a la segona convocatòria de les ajudes del Bo Lloguer Jove, per als anys 2024 i 2025. Tots els interessats poden presentar-les fins al 16 de juliol.

Les ajudes del Bo Lloguer Jove, de 250 euros al mes per persona, tenen com a objectiu facilitar que els joves de fins a 35 anys i que compleixin amb els requisits puguin optar a un habitatge o habitació en règim de lloguer.

Aquesta línia es destina a cobrir part de les despeses de les 24 mensualitats de lloguer de 2024 i 2025 (període subvencionable del 1r de gener de 2024 fins al 31 de desembre de 2025), sempre que es presentin els rebuts de cada quadrimestre.

Aquesta nova convocatòria, amb una partida anual de fons estatals de 4,8 milions d'euros, té en compte els imports màxims fixats pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, de manera que a aquestes ajudes es poden acollir contractes de lloguer d'habitatges de fins a 900 euros mensuals i de lloguer d'habitacions de fins a 450 euros mensuals en tots els municipis de les Illes Balears.

Tal com va recordar el conseller José Luis Mateo en la presentació de la convocatòria, el Govern ja va sol·licitar prèviament al Ministeri un augment d'aquests límits de preus per a habitatges i habitacions, amb vistes al futur pla estatal d'habitatge, per permetre que a les Illes Balears les ajudes puguin arribar a un major percentatge de població tenint en compte la realitat de la renda del lloguer a les illes.

Requisits

Les persones sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola o residència regular a Espanya; han de ser joves de fins a 35 anys; ser titulars d'un contracte de lloguer d'habitatge de màxim 900 euros al mes o d'habitació de màxim de 450 euros al mes; els seus ingressos anuals, o de la seva unitat de convivència, no poden ser superiors a tres vegades l'IPREM (25.200 euros), no poden tenir en propietat cap habitatge i han d'estar al corrent de pagament de les rendes del contracte de lloguer.

Les ajudes del Bo Lloguer Jove, tal com ja es va establir en la convocatòria anterior, no són compatibles amb les ajudes ordinàries per al lloguer, amb la intenció de poder donar cobertura a un nombre major de beneficiaris.

Tota la informació relativa a aquestes ajudes es pot consultar a bolloguerjove.caib.es.